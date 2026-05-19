RENFREW, ON, le 19 mai 2026 /CNW/ - Afin d'offrir à la population canadienne un meilleur accès à des logements abordables et durables, les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont conjointement investi 613 355 $ dans le cadre de l'Initiative Canada‑Ontario de logement communautaire (ICOLC) pour la construction de trois logements avec services de soutien dans le comté de Renfrew.

Situé au 135, Francis Street dans la ville de Renfrew, le Francis Street Triplex a été achevé en février 2026 et devrait accueillir les résidents à compter de juin 2026. Le triplex est conçu pour favoriser une communauté inclusive et solidaire. Il comprend des logements accessibles en fauteuil roulant qui assurent un environnement sans obstacles pour tous les résidents. La priorité sera accordée aux personnes ayant des besoins médicaux et en matière d'accessibilité. Les locataires seront sélectionnés au moyen de la liste d'attente centralisée afin de promouvoir l'équité et la transparence. Les résidents auront accès à des mesures de soutien personnalisées adaptées à leurs besoins uniques, ce qui les aidera à avoir un logement stable.

En mars 2026, les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont conclu le Partenariat Canada-Ontario pour le développement à l'appui des objectifs communs d'accroître l'offre de logements, de faire progresser les principaux projets de transport en commun et de renforcer la croissance économique. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, les gouvernements fédéral et provincial partageront à parts égales un total de 8,8 milliards de dollars sur 10 ans pour appuyer des projets d'infrastructures favorisant la construction de logements en Ontario. Le financement sera prioritairement accordé aux municipalités qui réduisent les droits d'aménagement et maintiennent ces réductions. Il s'agit du premier partenariat du gouvernement fédéral conclu dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts. Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne. Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à fournir aux collectivités le soutien dont elles ont besoin pour accroître leur capacité à trouver des solutions locales à leurs problèmes de logement. L'accès à un logement abordable de qualité convenable est le fondement de la réussite socio-économique. Il améliore les résultats en matière d'éducation et de santé, augmente les possibilités d'emploi et favorise l'engagement et la cohésion dans la collectivité, sans parler de la croissance économique et de la sécurité financière. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« En réduisant les formalités administratives, en investissant dans le logement et les infrastructures essentielles et en collaborant avec tous ses partenaires, l'Ontario crée les conditions nécessaires pour construire plus de logements plus rapidement dans la province. L'annonce d'aujourd'hui démontre notre engagement à nous assurer que la population peut accéder à des logements sûrs et abordables qui répondent à ses besoins. Elle démontre ce qui peut être accompli lorsque nous travaillons ensemble pour protéger l'Ontario et nos communautés. » - L'honorable Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

« Des ensembles résidentiels comme le Francis Street Triplex changent vraiment les choses ici, dans le comté de Renfrew. En investissant dans les logements avec services de soutien, nous veillons à ce que certains de nos résidents les plus vulnérables aient accès à un logement sûr et stable et au soutien dont ils ont besoin pour vivre dans la dignité. » - Billy Denault, député provincial de Renfrew--Nipissing--Pembroke

« Dans le comté de Renfrew, nous savons que pour bâtir des collectivités fortes, il faut travailler ensemble. Ce projet est un excellent exemple de ce qui peut être accompli grâce à la collaboration, et nous sommes reconnaissants du soutien de nos partenaires provinciaux et fédéraux pour en faire une réalité. Chaque nouveau logement que nous inaugurons change réellement la vie d'une personne, qu'il s'agisse d'un nouveau départ, d'un endroit sûr où vivre ou de la capacité de rester dans sa communauté. C'est pourquoi ce travail est important et pourquoi nous continuerons d'aller de l'avant, un projet à la fois. » - Jennifer Murphy, présidente de conseil du comté de Renfrew

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En décembre 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 76,13 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 195 800 logements et la réparation de plus de 359 400 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. L' Initiative Canada‑Ontario de logement communautaire (ICOLC) est une initiative de financement relevant de l'Entente bilatérale Canada-Ontario dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Conçu pour protéger l'abordabilité pour les ménages occupant un logement social, le financement peut être utilisé pour aider à réparer, à renouveler et à accroître le parc de logements communautaires. Le financement peut aussi servir à offrir un soutien au loyer aux personnes vivant dans des logements sociaux et abordables et à soutenir les fournisseurs de logements communautaires dont les ententes initiales du programme arrivent à échéance.

est une initiative de financement relevant de l'Entente bilatérale Canada-Ontario dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Le financement fourni pour le Francis Street Triplex est le suivant : 613 355 $ dans le cadre de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire (ICOLC) pour la construction de trois logements avec services de soutien.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Michael Minzak, Cabinet du ministre des Affaires municipales et du Logement, [email protected]