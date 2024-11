TORONTO, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, les gouvernements du Canada et de l'Ontario ainsi que la Ville de Toronto ont souligné le début de la construction de l'ensemble résidentiel situé au 230, avenue Coxwell, qui offrira 20 logements abordables à Toronto. Ceux-ci viennent s'ajouter aux 1 005 logements abordables que le gouvernement fédéral a annoncés jusqu'à présent à Toronto dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements depuis 2020.

L'immeuble sera exploité par l'organisme sans but lucratif de Toronto Na-Me-Res (Native Men's Residence). Il comportera 20 logements abordables répartis sur quatre étages et destinés aux Autochtones en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver. La propriété comprendra une salle commune pour les évènements culturels. Le rez-de-chaussée sera aussi aménagé en tenant compte des locataires ayant des problèmes de mobilité.

La construction de l'immeuble devrait être achevée d'ici l'hiver 2026.

Voici les détails du financement de l'ensemble résidentiel :

5,8 millions de dollars du volet des villes de la troisième phase de l'Initiative pour la création rapide de logements;

1,4 million de dollars de l'Initiative conjointe fédérale-provinciale liée aux priorités de l' Ontario en matière de logement;

en matière de logement; 1,2 million de dollars dans le cadre du Programme de logement avec services de soutien pour les Autochtones de l' Ontario ;

; 1,2 million de dollars sous forme de contribution de la Ville de Toronto ;

; 2,9 millions de dollars de la coalition Logement coopératif national autochtone Inc.

Citations :

« Les logements sûrs et abordables sont essentiels à l'amélioration des résultats en matière d'économie, d'éducation et de santé. L'annonce d'aujourd'hui, faite dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements et de l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement, est une étape supplémentaire dans nos efforts visant à créer plus de logements équitables et abordables pour les personnes vulnérables de notre collectivité. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec tous les partenaires pour créer plus de logements abordables qui répondent aux besoins des gens au Canada, maintenant et à l'avenir. » - Julie Dabrusin, députée fédérale de Toronto-Danforth, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Le gouvernement provincial est fier d'investir 1,4 million de dollars dans le cadre de l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement afin de soutenir le logement des Autochtones à Toronto. Ce financement est un pas en avant pour répondre aux besoins en matière de logement et renforcer notre engagement à aider les communautés autochtones à s'épanouir grâce à des solutions de logement sûres et abordables. » - L'honorable Vijay Thanigasalam, ministre associé du Logement de l'Ontario

« La Ville est déterminée à s'attaquer aux crises du logement et de l'itinérance qui, nous le savons, touchent trop de personnes, y compris les Autochtones de notre ville. L'incidence que cet ensemble résidentiel situé au 230, avenue Coxwell aura sur les hommes autochtones à la recherche d'un avenir meilleur est inestimable. À l'approche de la Semaine nationale de l'habitation, je suis heureuse de voir tous les ordres de gouvernement et les organismes sans but lucratif, comme Na-Me-Res, se réunir pour produire des résultats tangibles et significatifs pour les personnes de Toronto provenant de tous les milieux. » - Olivia Chow, mairesse de Toronto

« Je suis très heureuse que la Ville continue de s'associer à Na-Me-Res pour des projets comme celui du 230, avenue Coxwell pour créer plus de logements pour les Autochtones. J'ai appuyé ce projet dès le départ, et le conseil municipal a appuyé ma motion de 2021 visant à exempter les logements admissibles des droits d'aménagement. Je me réjouis à la perspective d'accueillir nos nouveaux voisins dans cette communauté compatissante et bienveillante. » - Paula Fletcher, conseillère (Toronto-Danforth)

« Étant donné le nombre disproportionné d'Autochtones en situation d'itinérance à Toronto, il est essentiel de créer des logements adaptés à la culture, stables, sûrs et abordables, qui sont exploités par la communauté autochtone. Nous sommes très reconnaissants envers tous les ordres de gouvernement d'avoir pris des mesures pour soutenir et financer notre plus récent ensemble de logements abordables dirigé et administré par des Autochtones à Toronto. Cet ensemble aidera les membres de notre communauté à sortir de la rue et soutiendra leur cheminement vers un mode de vie plus sain et une vie plus sûre et épanouie. » - Steve Teekens, directeur général de Na-Me-Res

« Le projet de Na-Me-Res illustre la force des initiatives "pour les Autochtones, par les Autochtones", en répondant directement aux besoins en matière de logement au moyen de solutions ancrées dans les propres priorités de chaque communauté. La coalition Logement coopératif national autochtone Inc. est là pour soutenir des organisations comme Na-Me-Res dans la réalisation de ces solutions communautaires. Nous félicitons Na-Me-Res d'avoir donné vie à cet ensemble résidentiel et de répondre à un besoin essentiel au sein de sa communauté. » - John Gordon, directeur général, coalition Logement coopératif national autochtone Inc.

« Offrir la stabilité à la population la plus vulnérable de notre collectivité dépend de la création de logements sûrs, abordables et adaptés à la culture. Na-Me-Res travaille sans relâche à aider les hommes autochtones à obtenir un logement permanent tout en leur offrant des services de soutien globaux pour leur assurer une meilleure qualité de vie. La Miziwe Biik Development Corporation est reconnaissante du financement offert par le ministère des Affaires municipales et du Logement, ainsi que de la collaboration d'autres ordres de gouvernement pour fournir le financement à cet ensemble résidentiel essentiel. » - Lorna Lawrence, directrice générale, Miziwe Biik Development Corporation

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En septembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 57,57 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 297 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. L' Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL. Elle fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en logements abordables permanents. Dans le cadre de sa troisième phase, lancée en 2022, l'ICRL a encore une fois dépassé les cibles. On s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones. Selon les prévisions, le nombre total de logements créés grâce au soutien de l'ICRL dépassera 16 000. Le programme est maintenant clos. L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2ELGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL. Elle fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en logements abordables permanents. Dans le cadre de sa troisième phase, lancée en 2022, l'ICRL a encore une fois dépassé les cibles. On s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones. Selon les prévisions, le nombre total de logements créés grâce au soutien de l'ICRL dépassera 16 000. Le programme est maintenant clos. L'Initiative liée aux priorités de l' Ontario en matière de logement (IPOL) est un programme relevant de l'Entente bilatérale SCHL-Ontario. Cette entente de 10 ans prévoit plus de 378,2 millions de dollars pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements communautaires, soutenir les priorités de l' Ontario en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements, et offrir un soutien direct à l'abordabilité aux gens dans la province qui ont besoin d'un logement. L'IPOL offre un financement souple pour répondre aux priorités locales en matière de logement et améliorer l'accès à des options de logement abordables. L'initiative permet d'accroître l'offre de logements abordables et d'améliorer l'état du parc de logements communautaires.

