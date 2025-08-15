STRATFORD, PE, le 15 août 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à Kent MacDonald, député de Cardigan, pour une annonce en matière de logement.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] ou à [email protected] avant le 19 août, 10 h.

Date : 19 août 2025 Heure : 11 h (HA) Lieu : 13, avenue Irving Stratford, Î.-P.-É C1B 1N8

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]