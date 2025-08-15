AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À STRATFORD English
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
15 août, 2025, 14:30 ET
STRATFORD, PE, le 15 août 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à Kent MacDonald, député de Cardigan, pour une annonce en matière de logement.
Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] ou à [email protected] avant le 19 août, 10 h.
Date :
19 août 2025
Heure :
11 h (HA)
Lieu :
13, avenue Irving
Stratford, Î.-P.-É
C1B 1N8
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
