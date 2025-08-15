PRINCE ALBERT, SK, le 15 août 2025 /CNW/ - Deux nouveaux duplex accueilleront des familles à faible revenu à Prince Albert. L'ensemble d'habitation River Bank Infill Solutions apportera des occasions, de la stabilité et un chez-soi à ses résidents. Il découle d'un engagement fédéral-provincial visant à offrir des solutions de logement partout dans la province pour les personnes qui en ont le plus besoin. Les duplex compteront quatre logements, deux de trois chambres, et deux autres de deux chambres. Conjointement, les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan ont investi 750 000 $ pour créer cet important projet.

La River Bank Development Corporation a aussi contribué à ce projet. Cet organisme sans but lucratif cherche à créer des logements abordables pour les familles et les personnes à faible revenu dans la ville. Depuis que le gouvernement de la Saskatchewan a commencé à travailler avec River Bank en 2007, 40 logements abordables se sont ajoutés à Prince Albert. Grâce à ce projet, quatre logements supplémentaires seront offerts.

River Bank a également établi un partenariat avec KidsFirst, le Native Coordinating Council et Family Futures pour offrir aux locataires des services de soutien liés aux compétences de base de la vie quotidienne.

Le financement fourni pour cet ensemble d'habitation est le suivant : 750 000 $ en financement par contributions équivalentes des gouvernements du Canada et de la Saskatchewan au titre de l'initiative Saskatchewan Priorities dans le cadre de la SNL; 330 000 $ de Conexus Credit Union pour le financement hypothécaire; 20 000 $ de la Ville de Prince Albert.



« L'ensemble de River Bank Infill Solutions que nous annonçons aujourd'hui améliorera réellement la vie des gens d'ici, à Prince Albert. Grâce à chaque ensemble résidentiel comme celui-ci, nous nous rapprochons du pays que nous voulons : un endroit où tout le monde peut avoir un chez-soi sûr et abordable. » - L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État (Développement rural), député de Desnethé-Missinippi-Churchill River, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Nous sommes très fiers d'inaugurer quatre nouveaux logements abordables à Prince Albert, ce qui donnera à un plus grand nombre de familles un endroit sûr et accessible où vivre. Ce projet vise à élargir l'accès au logement, à renforcer les communautés et à donner aux familles la possibilité de s'épanouir dans un chez-soi. » - L'honorable Terry Jenson, ministre des Services sociaux de la Saskatchewan et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation

« River Bank Development Corporation est heureuse d'offrir deux duplex aux familles de Prince Albert qui ont besoin d'un logement abordable. Nous sommes reconnaissants du soutien des gouvernements fédéral et provincial et de la Ville de Prince Albert pour rendre cette initiative possible. » - Merv Bender, président du conseil d'administration de la River Bank Development Corporation

« La Ville est fière d'appuyer le Infill Solutions Project, qui répond aux besoins essentiels en matière de logement dans notre collectivité. Ce programme ne serait pas possible sans des partenaires dévoués comme Riverbank Development Corporation (RBDC) et Miller Construction. Le leadership de RBDC en tant qu'organisme sans but lucratif local aide à créer des logements sûrs, stables et indispensables pour nos résidents. » - Dawn Kilmer, conseillère à la Ville de Prince Albert

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En mars 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 65,84 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 166 000 logements et la réparation de plus de 322 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement. Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En 2019, les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan ont conclu une entente de partage des coûts dans le cadre de la SNL. L' entente bilatérale entre le Canada et la Saskatchewan prévoit un investissement de 585 millions de dollars sur 10 ans. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente.

et de la ont conclu une entente de partage des coûts dans le cadre de la SNL. L' prévoit un investissement de 585 millions de dollars sur 10 ans. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente. Le Rental Development Program offre un financement en capital ponctuel sous forme de prêt-subvention pour aider à l'aménagement de logements locatifs abordables destinés aux ménages à faible revenu. Ce programme est financé par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et la Saskatchewan Housing Corporation (SHC).

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada . Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement.

Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés jusqu'à présent.

(LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés jusqu'à présent. En novembre 2019, le gouvernement de la Saskatchewan a publié le rapport Plan de croissance de la Saskatchewan - Prochaine décennie de croissance | 2020-2030, qui énonce la vision du gouvernement pour sa province de 1,4 million d'habitants d'ici 2030. Le plan précise les principes, les objectifs et les mesures visant à garantir que la Saskatchewan saisit les occasions et relève les défis d'une province en pleine croissance. Pour en apprendre plus, consultez le site www.saskatchewan.ca (en anglais seulement).

