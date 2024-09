NORTHWESTERN, ON, le 25 sept. 2024 /CNW/ - Les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé un investissement combiné de plus de 4,2 millions de dollars pour soutenir la construction de 102 logements abordables dans le Nord-Ouest de l'Ontario.

Les nouveaux logements font partie de trois ensembles résidentiels distincts détenus et exploités par le Kenora District Services Board. Le financement se répartit comme suit :

Pinewood Place , un complexe de 40 logements pour personnes âgées situé au 285 Arthur Street, à Dryden : 711 824 $ de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire (ICOLC ); 295 200 $ issu de l'Initiative liée aux priorités de l' Ontario en matière de logement (IPOL ).

, un complexe de 40 logements pour personnes âgées situé au 285 Arthur Street, à : Home of My Own , un ensemble de six logements avec services de soutien situé au 400 4 th Street North , à Kenora : plus de 1,1 million de dollars dans le cadre de la phase 3 de l'Initiative pour la création rapide de logements du gouvernement fédéral; 52 500 $ dans le cadre du Programme de financement initial du gouvernement fédéral; 819 378 $ de l'ICOLC ; 233 142 $ de l'IPOL .

Street North Kenora Supportive Seniors, un complexe pour personnes âgées de 56 logements situé au 719 8 th Street South , à Kenora : 781 550 $ de l'ICOLC ; 269 400 $ de l'IPOL .

Street South

Ces investissements sont rendus possibles par l'entremise de l'ICOLC et de l'IPOL, qui font partie de l'Entente bilatérale conclue entre le Canada et l'Ontario dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement.

Citations :

« Les trois ensembles de logements annoncés aujourd'hui permettront d'offrir des logements abordables supplémentaires dans le Nord-Ouest de l'Ontario. Le gouvernement fédéral demeure déterminé à collaborer avec ses partenaires afin de mettre fin à la crise du logement et de s'assurer que tout le monde a un chez-soi sûr et abordable. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous nous efforçons de construire des logements de tous les types partout dans la province afin que tout le monde ait accès aux services communautaires dont il a besoin, à proximité de son domicile. Notre gouvernement continuera de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires fédéraux et municipaux pour s'assurer que toute la population ontarienne a un chez-soi abordable. » - L'honorable Paul Calandra, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

« Nous sommes reconnaissants d'avoir l'occasion d'harmoniser ce partenariat de financement avec les deux ordres de gouvernement. Ainsi, nous continuons à répondre à nos besoins en matière de logement et commençons à combler notre déficit dans le domaine. Nous espérons que ces collaborations se poursuivront alors que nous nous attaquons à la crise du logement que nous vivons. » - Andrew Poirier, maire de Kenora

« Le financement collaboratif des gouvernements fédéral et provincial a contribué à la construction de Pinewood Place à Dryden. Il permettra vraiment aux personnes âgées et aux aînés de vieillir chez eux grâce aux nombreuses commodités. Celles-ci comprennent une cuisine commerciale, une salle de bains munie de dispositifs d'aide et des appartements exempts d'obstacles. De plus, cet ensemble résidentiel permet de libérer de nombreux logements dans notre collectivité que les jeunes peuvent acheter pour fonder leur famille à Dryden. Voilà un projet gagnant pour toutes les générations. » - Jack Harrison, maire de Dryden

« Grâce à l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire et à l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement, nous avons obtenu le dernier financement essentiel nécessaire pour faire de ces importants projets une réalité. Le soutien du Canada et de l'Ontario favorise la construction de 102 logements aménagés pour soutenir les personnes âgées, les aînés, les femmes et les enfants fuyant la violence. Nos efforts collectifs permettent de compléter le continuum du logement dans les collectivités du district. Nous tenons à remercier les deux ordres de gouvernement et les municipalités pour leur soutien et leur engagement à relever les défis en matière de logement dans le district de Kenora. » - Fred Mota, président du conseil d'administration du Kenora District Services Board

Faits en bref :

Les ensembles résidentiels Pinewood Place et Kenora Supportive Seniors ont reçu respectivement plus de 12 millions de dollars et 16 millions de dollars en financement fédéral dans le cadre du Fonds pour le logement abordable. Cet investissement avait été annoncé en août 2024.

et Kenora Supportive Seniors ont reçu respectivement plus de 12 millions de dollars et 16 millions de dollars en financement fédéral dans le cadre du Fonds pour le logement abordable. Cet investissement avait été annoncé en août 2024. Lancée en 2020, l' Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement du Canada , un plan de plus de 115 milliards de dollars sur 10 ans visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

fait partie de la , un plan de plus de 115 milliards de dollars sur 10 ans visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . L' ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2ELGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2ELGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées. L' Initiative liée aux priorités de l' Ontario en matière de logement (IPOL) est un programme relevant de l'Entente bilatérale SCHL-Ontario. Cette entente de 10 ans prévoit plus de 378,2 millions de dollars pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements communautaires, soutenir les priorités de l' Ontario en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements, et offrir un soutien direct à l'abordabilité aux gens dans la province qui ont besoin d'un logement. L'IPOL offre un financement souple pour répondre aux priorités locales en matière de logement et améliorer l'accès à des options de logement abordables. L'initiative permet d'accroître l'offre de logements abordables et d'améliorer l'état du parc de logements communautaires.

est un programme relevant de l'Entente bilatérale SCHL-Ontario. Cette entente de 10 ans prévoit plus de 378,2 millions de dollars pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements communautaires, soutenir les priorités de l' en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements, et offrir un soutien direct à l'abordabilité aux gens dans la province qui ont besoin d'un logement. L'IPOL offre un financement souple pour répondre aux priorités locales en matière de logement et améliorer l'accès à des options de logement abordables. L'initiative permet d'accroître l'offre de logements abordables et d'améliorer l'état du parc de logements communautaires. L'Initiative Canada - Ontario de logement communautaire (ICOLC) offre du financement pour réparer, renouveler et accroître le parc de logements communautaires pour que les locataires puissent vivre dans un logement qui est abordable. Elle peut également servir à soutenir les fournisseurs de logements communautaires dont les accords initiaux de programme arrivent à échéance et contribuer à leur viabilité.

