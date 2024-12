SUMMERLAND, BC, le 4 déc. 2024 /CNW/ - La population de Summerland disposera bientôt de 60 nouveaux logements abordables pour des personnes seules et des familles grâce à la construction d'un ensemble de logements locatifs.

L'immeuble de cinq étages, situé au 13204 Henry Avenue, comprendra des logements d'une, de deux et de trois chambres. La partie résidentielle de l'immeuble sera détenue et exploitée par la Turning Points Collaborative Society. Le site se trouve près de commodités comme une épicerie, des écoles et des parcs.

Le rez-de-chaussée de l'ensemble d'habitation accueillera une banque alimentaire et un centre de ressources. Cette partie de l'ensemble sera détenue, financée et occupée par l'organisme Summerland Food Bank and Resource Centre. La construction de l'immeuble devrait être achevée à la fin de 2026.

Le financement de l'ensemble résidentiel comprend :

2,34 millions de dollars en subvention par l'entremise de l'Initiative canadienne de logement communautaire dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Colombie-Britannique aux termes de la Stratégie nationale sur le logement;

9,5 millions de dollars du gouvernement provincial, par l'entremise du Community Housing Fund;

547 000 $ du district de Summerland sous forme de subvention en compensation des droits.

Citations :

« La tranquillité d'esprit que procure un logement sûr et stable n'a pas de prix. C'est pourquoi le gouvernement fédéral est heureux de soutenir la création de ces logements, qui procureront à la population de Summerland des logements abordables de qualité. Tout le monde mérite un chez-soi sûr. Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, nous sommes déterminés à faire de cette vision une réalité pour tout le monde au Canada. » - Harjit Sajjan, ministre de la Protection civile, ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada et député fédéral de Vancouver-Sud, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les gens ont besoin de logements stables et abordables à proximité des écoles et des commodités. Nous sommes fiers de collaborer avec les gouvernements et la Turning Points Collaborative Society pour construire ces 60 logements. Ces logements contribueront grandement à soutenir les familles de la région et à les maintenir près des services dont elles ont besoin. Notre gouvernement travaille avec diligence pour s'assurer que plus de logements abordables de qualité sont construits en Colombie-Britannique afin que les gens puissent s'établir de façon durable dans leur collectivité. » - L'honorable Ravi Kahlon, ministre provincial du Logement et des Affaires municipales

« En dépit de la crise du logement actuelle, les familles qui sont à la recherche d'un logement abordable n'auront plus à quitter leur collectivité d'origine pour le trouver. Nous sommes ravis du soutien fédéral, provincial et municipal pour l'ensemble résidentiel. Nous avons uni nos forces au formidable groupe de l'organisme Summerland Food Bank and Resource Centre. Nous croyons que nos valeurs communes en matière de service à la collectivité seront un atout pour Summerland pour les décennies à venir. » - Randene Wejr, directrice générale, Turning Points Collaborative Society

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements des Premières Nations et les organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé ou qui éprouvent des besoins en matière de logement.

Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

Cet ensemble résidentiel fait partie d'un investissement de 19 milliards de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique dans le logement. Depuis 2017, la Province a offert plus de 90 000 nouveaux logements qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation, dont environ 740 logements dans le district régional d'Okanagan-Similkameen.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Pour en savoir plus sur le plan d'action Homes for People du gouvernement de la Colombie-Britannique, consultez le communiqué https://news.gov.bc.ca/releases/2023HOUS0019-000436.

Pour en savoir plus sur les mesures que prend la province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://workingforyou.gov.bc.ca/.

Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements annoncés et financés en Colombie-Britannique est disponible en ligne à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC (en anglais seulement).

