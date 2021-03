Des établissements du Sud-Ouest ontarien reçoivent 54,3 millions de dollars pour renforcer le leadership du Canada en matière de recherche sur la scène mondiale

HAMILTON, ON, le 4 mars 2021 /CNW/ - La recherche et la science sont essentielles à la création de possibilités pour les Canadiens et à la découverte de solutions aux défis d'aujourd'hui et de demain. C'est pourquoi depuis 2016 le gouvernement du Canada a consacré plus de 10 milliards de dollars à ce secteur. Notre réponse à la pandémie de COVID-19 s'est appuyée sur des résultats de recherches scientifiques. Nous allons donc continuer de faire des investissements judicieux en recherche pour protéger et soutenir la population canadienne pendant cette crise, et rebâtir en mieux notre pays au profit de tous.

Le premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, a annoncé hier un investissement par l'entremise de la Fondation canadienne pour l'innovation, pour soutenir plus de 100 projets de recherche et près de 1 000 chercheurs au pays. Aujourd'hui, la ministre du Travail, l'honorable Filomena Tassi, a souligné la réalisation de certains de ces investissements, soit plus de 54 millions de dollars dans divers projets de recherche, notamment 35 millions de dollars à l'Université McMaster, 17 millions de dollars à l'Université de Waterloo et 2 millions de dollars au Joseph's Health Centre London.

L'Université McMaster utilisera une portion de cet investissement de 35 millions, soit 9 millions de dollars, pour poursuivre ses travaux dans le cadre de l'Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement et développer de nouveaux outils pour détecter les causes initiales des pertes de mobilité, des handicaps, des pertes cognitives et d'autres problèmes de santé, dans l'optique d'accroître l'espérance de vie, en bonne santé et sans handicaps.

En poursuivant nos investissements en science et en recherche, nous contribuons à créer de nouveaux emplois, un environnement plus propre et des communautés plus saines, tant pour aujourd'hui que pour demain.

Citations

« La recherche scientifique de haut niveau, c'est la pierre angulaire de l'innovation. Aujourd'hui plus que jamais, les Canadiens se tournent vers les chercheurs pour qu'ils développent des solutions novatrices à des problèmes concrets. Notre gouvernement est fier de soutenir les récipiendaires du financement annoncé aujourd'hui, car ils mettent à profit leur expertise et leur dévouement pour faire des découvertes importantes et avantageuses pour les Canadiens maintenant et dans l'avenir. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Cet investissement dans l'Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement va permettre aux aînés canadiens de vivre plus longtemps et de jouir d'une meilleure santé. L'Université McMaster est un établissement de recherche de premier plan dont les travaux profitent grandement à la population d'Hamilton et son engagement envers la communauté sur plusieurs plans est indéniable. »

-- La ministre du Travail, l'honorable Filomena Tassi

« Nous nous devons d'approfondir nos connaissances et d'effectuer de la recherche pour que nos aînés puissent jouir d'une bonne santé et d'une bonne qualité de vie après avoir pris leur retraite, vivre en sécurité et ne manquer de rien. En s'attaquant aux problèmes actuels et futurs, les chercheurs comme Parminder Raina permettent à Hamilton de demeurer un chef de file en matière d'innovation. »

- Le député d'Hamilton-Est-Stoney Creek, Bob Bratina

« Investir dans la recherche, c'est investir dans l'avenir du Canada. Les découvertes favorisent la croissance économique et contribuent à trouver des solutions aux enjeux auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Ces projets démontrent l'excellence de même que l'étendue et la profondeur du savoir-faire des chercheurs canadiens, et ces prix sont un hommage aux chercheurs innovateurs de tout le pays. »

-- La présidente-directrice générale de la Fondation canadienne pour l'innovation, Roseann O'Reilly Runte

Les faits en bref

Ces investissements sont effectués par l'entremise du Fonds d'innovation de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI). Le Fonds d'innovation couvre 40 % des coûts d'infrastructure admissibles de projets de recherche d'un établissement. Les coûts restants sont couverts par des partenaires tels que les gouvernements provinciaux et territoriaux et par l'établissement lui-même.

Des fonds seront accordés à 35 universités, collèges et établissements de recherche de partout au Canada . Il y a 14 récipiendaires en Ontario , 9 au Québec, 4 en Colombie-Britannique, 2 en Alberta , 2 en Saskatchewan , 1 au Manitoba , 1 en Nouvelle-Écosse, 1 à Terre-Neuve-et- Labrador et 1 dans les Territoires du Nord-Ouest.

. Il y a 14 récipiendaires en , 9 au Québec, 4 en Colombie-Britannique, 2 en , 2 en , 1 au , 1 en Nouvelle-Écosse, 1 à Terre-Neuve-et- et 1 dans les Territoires du Nord-Ouest. Une liste complète des universités, des collèges et des établissements de recherche qui recevront des fonds de la FCI dans le cadre de l'annonce d'hier, ainsi que l'histoire de certains des projets qui profiteront de ce soutien, se trouvent en ligne.



Les projets sont sélectionnés à la suite de concours lancés par le Fonds d'innovation. Ces concours, qui ont lieu tous les deux ou trois ans, se déroulent selon un processus rigoureux d'examen du mérite.

Dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada a réalisé un investissement de 763 millions de dollars sur cinq ans dans la FCI, afin de maintenir une infrastructure de recherche de pointe dans les universités, les collèges et les hôpitaux de recherche du Canada . Il a également établi une enveloppe de 462 millions de dollars par année, à compter de 2023-2024, afin d'offrir un financement stable à la FCI.

· En mai 2020, le gouvernement a annoncé un financement de 450 millions de dollars pour aider le milieu de la recherche universitaire du Canada durant la pandémie de COVID-19. Le financement visait notamment à fournir un soutien salarial aux universités et aux instituts de recherche en santé pour permettre la poursuite des activités essentielles liées à la recherche durant la crise.

Liens connexes

Liens connexes

