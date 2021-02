Nouveaux investissements fédéraux en transport collectif - Une annonce bienvenue mais l'enjeu des coûts d'exploitation demeure, selon l'UMQ

MONTRÉAL, le 11 févr. 2021 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) salue les investissements fédéraux additionnels de près de 15 milliards $ sur huit ans annoncés hier par le premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau. Cet argent neuf tombe à point nommé, au moment où plusieurs municipalités au Québec et ailleurs au pays souhaitent mettre en chantier des projets structurants pour relancer l'économie tout en faisant un effort additionnel pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES).

« Le grand enjeu qui nous attend dans les prochaines années est celui des changements climatiques. Grâce aux fonds additionnels qu'injectera le gouvernement fédéral dans de nouveaux projets de transport collectif, les municipalités bénéficieront d'un coup de pouce additionnel pour participer concrètement à la relance économique dans toutes les régions grâce à des initiatives favorisant la mobilité durable. En fin de compte, c'est l'ensemble de la population actuelle et des générations futures qui en seront gagnantes », a déclaré la présidente de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy.

« À titre de représentant de l'UMQ au sein du conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), je suis particulièrement fier que les représentations actives menées au cours des derniers mois par les élues et élus municipaux de partout au pays aient porté leurs fruits. Le gouvernement fédéral a répondu aux demandes formulées par le milieu municipal, portant sur la prévisibilité des sommes disponibles, en mettant notamment en place, dès 2026-2027, un financement permanent de 3 milliards $ par année pour les municipalités et spécifiquement dédié au transport collectif », a ajouté monsieur Normand Dyotte, administrateur de l'UMQ, représentant de l'Union au conseil d'administration de la FCM et maire de Candiac.

Coûts d'exploitation du transport collectif : une question à solutionner

Malgré cette excellente nouvelle concernant les immobilisations en transport collectif, l'UMQ rappelle que le partage des coûts d'exploitation demeure un enjeu important pour l'ensemble du milieu municipal.

« C'est fantastique et même essentiel de mettre en place de nouveaux projets en transport collectif, mais encore faut-il que les municipalités aient les moyens de payer le personnel et les autres frais pour que le service soit efficace, fiable et performant, et que la population voit les avantages à l'utiliser. Nous invitons Ottawa et Québec à poursuivre le dialogue avec les partenaires municipaux à ce chapitre afin de mettre rapidement en place des solutions pérennes et équitables pour l'ensemble des contribuables », a conclu Madame Roy.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

