Nouveaux hébergements pour l'été 2020 - Une pluie d'Étoile et un camping tout neuf dans un parc agrandi

Mieux vaut s'y prendre tôt pour mettre la main sur les meilleurs emplacements toujours disponibles dans nos destinations les plus populaires. Surtout que de nouvelles opportunités deviennent accessibles, notamment grâce à l'ajout de plus d'une vingtaine d'unités du populaire prêt-à-camper Étoile et d'un nouveau camping au parc national de la Pointe-Taillon.