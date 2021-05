TORONTO, le 18 mai 2021 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i., l'une des principales sociétés de gestion de placements au Canada, lance aujourd'hui les Fonds Fidelity Leadership climatiqueMC, une gamme de produits de placements axés sur le climat et conçus pour profiter des occasions issues de la transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone.

« Les enjeux climatiques transforment le paysage financier à l'échelle mondiale en créant à la fois des risques et des occasions à long terme, et les conseillers et les investisseurs recherchent de plus en plus des instruments de placements activement gérés qui visent à tirer parti de cette tendance à long terme », affirme Kelly Creelman, vice-présidente principale, Produits.

« Mettre l'accent sur la transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone a le potentiel de générer d'attrayants rendements, et nous sommes ravis d'offrir ce choix par l'intermédiaire de notre nouvelle gamme de Fonds Fidelity Leadership climatiqueMC ».

Faisant appel à la démarche éprouvée de Fidelity et à son vaste réseau mondial de recherche fondamentale, les Fonds Fidelity Leadership climatiqueMC sont structurés de manière à bénéficier de la transition vers une économie à faible intensité carbonique qui est appelée à stimuler la croissance pendant des décennies. Les gestionnaires de portefeuille des Fonds se nourrissent des réflexions d'une équipe consacrée à l'investissement durable et ont recours aux cotes de durabilité exclusives de Fidelity.

Ces nouveaux Fonds cherchent à procurer des avantages spécifiques aux investisseurs, notamment :

Occasions de placement à long terme − La décarbonation s'inscrit dans une tendance à long terme sur plusieurs années appelée à stimuler la croissance mondiale pendant les décennies à venir. Les gouvernements et les entreprises devront investir des milliers de milliards de dollars pour soutenir les efforts de décarbonation, créant des occasions de placement et soutenant la croissance économique. [Sources : OCDE, Global Commission on the Economy and the Climate, Energy & Climate Intelligence Unit et Vivid Economics.]

− La décarbonation s'inscrit dans une tendance à long terme sur plusieurs années appelée à stimuler la croissance mondiale pendant les décennies à venir. Les gouvernements et les entreprises devront investir des milliers de milliards de dollars pour soutenir les efforts de décarbonation, créant des occasions de placement et soutenant la croissance économique. [Sources : OCDE, Global Commission on the Economy and the Climate, Energy & Climate Intelligence Unit et Vivid Economics.] Gestion du risque − Les changements climatiques et la décarbonation entraînent de nouveaux risques de placement, comme une réglementation accrue, des technologies perturbatrices et un délaissement d'actifs. Les Fonds Fidelity Leadership climatiques MC sont élaborés de manière à atténuer ces risques et à profiter des occasions que présente cette tendance mondiale.

− Les changements climatiques et la décarbonation entraînent de nouveaux risques de placement, comme une réglementation accrue, des technologies perturbatrices et un délaissement d'actifs. Les Fonds Fidelity Leadership climatiques sont élaborés de manière à atténuer ces risques et à profiter des occasions que présente cette tendance mondiale. Vecteur de changement positif − Les investisseurs et les gestionnaires d'actifs peuvent stimuler le changement en incitant les sociétés à réduire leurs émissions de carbone et en les aidant à mieux gérer les risques liés au climat afin de soutenir la création de valeur à long terme.

Le Fonds Fidelity Leadership climatiqueMC est une stratégie d'actions mondiales qui rassemble les meilleures idées de l'équipe des placements et est conçue pour réduire les risques et profiter des occasions issues de la tendance mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone. Il cherche à procurer une croissance à long terme en investissant dans des sociétés perçues comme des leaders, des fournisseurs de solutions et des réformateurs sur le plan climatique. Le Fonds Fidelity Leadership climatiqueMC est géré par le gestionnaire de portefeuille Hugo Lavallée.

Le Fonds Fidelity Leadership climatique - ObligationsMC est une stratégie principalement composée d'obligations de sociétés mondiales de qualité qui vise à réduire les risques et à profiter des occasions issues de la tendance mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone. Le Fonds convoite une réduction significative de l'empreinte carbone actuelle et future par rapport à celle de l'indice de référence. Il s'agit d'un portefeuille diversifié présentant des caractéristiques de risque similaires à celles de l'univers des obligations de sociétés mondiales, qui cible un rendement actif par rapport au marché des obligations de sociétés mondiales. Le Fonds Fidelity Leadership climatique - ObligationsMC est géré par les gestionnaires de portefeuille Kris Atkinson et Sajiv Vaid.

Le Fonds Fidelity Leadership climatique - ÉquilibreMC est composé à 60 % du Fonds Fidelity Leadership climatiqueMC et à 40 % du Fonds Fidelity Leadership climatique - ObligationsMC. Il se veut une solution équilibrée et diversifiée mondialement, conçue pour réduire les risques et profiter des occasions issues de la tendance mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone. Le Fonds adopte une répartition stratégique de l'actif de 60 % d'actions et 40 % de titres à revenu fixe grâce à des placements dans des fonds sous-jacents. Il offre par ailleurs une exposition à des gestionnaires de portefeuilles aguerris.

Pour plus de renseignements sur les fonds communs de placement de Fidelity, visitez www.fidelity.ca.

Hugo Lavallée

Gestionnaire de portefeuille, Fonds Fidelity Leadership climatiqueMC

Hugo Lavallée est gestionnaire de portefeuille chez Fidelity Investments. Il gère les Fonds Fidelity Potentiel Canada et Canada Plus, et est cogestionnaire de portefeuille du Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens.

Il est entré au service de Fidelity en 2002 à titre d'analyste en recherche. Il était alors chargé d'analyser les sociétés canadiennes de matériel et d'équipements liés aux technologies, les sociétés du papier et de produits forestiers, les sociétés aurifères, de métaux précieux et de minerais et les sociétés de logiciels de technologies.

M. Lavallée a obtenu son baccalauréat en commerce spécialisé en économie et finances avec la mention très bien de l'Université McGill en 2002.

Kris Atkinson

Gestionnaire de portefeuille, Fonds Fidelity Leadership climatique - ObligationsMC

Kris Atkinson est gestionnaire de portefeuille chez Fidelity Limited (Fidelity International). Il dirige également de nombreux autres fonds et stratégies de titres à revenu fixe qui ne sont pas offerts au Canada, notamment le Fidelity Sustainable Reduced Carbon Bond Fund.

M. Atkinson s'est joint à Fidelity en 2000 en tant qu'adjoint à la recherche. Il est devenu analyste de crédit en 2001 et a été promu à un poste d'analyste principal de crédit en 2010. Au cours de cette période, il a couvert une variété de secteurs dans les segments des obligations de qualité, à rendement élevé et des marchés émergents, notamment les services publics européens, la consommation et le commerce de détail, les produits pharmaceutiques, l'énergie mondiale et les matières premières. Il est devenu gestionnaire de portefeuille en 2013 et est un membre clé de l'équipe de la stratégie des obligations de qualité de base.

Avant de rejoindre Fidelity, M. Atkinson a travaillé pour Lexecon, un cabinet de conseils subséquemment acquis par Charles River Associates. Il est titulaire d'une maîtrise en économie de l'Université de Cambridge.

Sajiv Vaid

Gestionnaire de portefeuille, Fonds Fidelity Leadership climatique - ÉquilibreMC

Sajiv Vaid est gestionnaire de portefeuille chez Fidelity International.

M. Vaid s'est joint à Fidelity en 2015 et occupe actuellement la fonction de gestionnaire de portefeuille. Il est à la barre de nombreux autres fonds et stratégies de titres à revenu fixe qui ne sont pas offerts au Canada, notamment le Fidelity Sustainable Reduced Carbon Bond Fund. M. Vaid est un membre clé de l'équipe de la stratégie des obligations de qualité Sterling de Fidelity.

En 2001, il est entré au service de Royal London Asset Management, pour qui il gérait les fonds d'entreprises phares pour la clientèle institutionnelle et de détail. Après avoir obtenu son diplôme, M. Vaid s'est joint au Gerrard Group (1994-1997) en tant que gestionnaire stagiaire des fonds d'obligations. Il a rejoint les rangs de Fuji Investments en tant que gestionnaire de fonds d'obligations en 1997, où il était à la barre des portefeuilles mondiaux à revenu fixe.

Il a obtenu son diplôme de l'Université de Hull (Angleterre) en économie et histoire sociale en 1991 et il est titulaire d'une maîtrise en études internationales modernes de l'Université de Leeds.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity, notre mission consiste à aider les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir et à rester à l'avant-garde. Nous offrons aux investisseurs et aux institutions une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers et personnels.

Étant une société privée, nous déployons nos ressources et nos employés pour le bien des investisseurs et leur réussite à long terme. Nous gérons un actif de 182 milliards de dollars pour nos clients (au 14 mai 2021), y compris des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite, des fonds de dotation, des fondations et bien d'autres.

Fidelity est fière d'offrir aux investisseurs un éventail complet de solutions de placement par le biais de fonds communs de placement et de FNB en actions canadiennes, étrangères et mondiales, de solutions axées sur le revenu et de stratégies de répartition de l'actif, de portefeuilles gérés, de produits de placement d'investissement durable et d'un programme destiné aux clients fortunés. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les services-conseils tels que les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques et les sociétés d'assurance.

Tout placement dans un fonds commun de placement ou un FNB peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus du fonds commun de placement ou du FNB avant d'investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

Suivez-nous sur les médias sociaux @FidelityCanada



Lien connexe

http://www.fidelity.ca

SOURCE Fidelity Investments Canada ULC

Renseignements: Chris Pepper, Vice-président, Affaires de la société, Fidelity Investments Canada s.r.i., Bureau : 416 307-5388, Cellulaire : 416 795-7762, Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://www.fidelity.ca