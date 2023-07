NOUVEAUX DÉPARTS DE LÉVIS

QUÉBEC, le 28 juill. 2023 /CNW/ - Croisières AML est heureuse d'offrir de nouveaux départs à partir de Lévis. Tous les samedis soir du mois d'août, les résidents de la Rive-Sud de Québec auront la possibilité de monter à bord du AML Louis Jolliet qui les attendra au Quai Paquet, à Lévis. Cette nouvelle offre contribuera à diminuer les déplacements véhiculaires entre les deux rives, s'inscrivant ainsi dans une perspective de mobilité durable chère à Croisières AML.

Croisière et feux d'artifice à partir de Lévis

La population de Chaudière-Appalaches aura également la possibilité de s'évader à bord du Vent des Îles, un catamaran unique, pour contempler les spectacles pyromusicaux des Grands Feux Loto-Québec les 3 et 17 août au cœur du fleuve, depuis le Quai Paquet de Lévis.

À propos

Croisières AML est une entreprise familiale établie au Québec depuis 1972 dont les capitaux sont 100 % québécois. Elle est depuis devenue, avec ses 25 navires qui sillonnent le Saint-Laurent de Montréal à Tadoussac, la compagnie de croisière la plus importante au Canada. La qualité, l'originalité et la diversité des croisières de l'entreprise apportent chaque année bonheur, émotion et émerveillement à plus de 600 000 passagers. Le service impeccable et l'accueil chaleureux de ses 750 employés font la renommée de l'entreprise depuis près de 50 ans.

croisieresaml.com

