Nouveaux contrats de travail chez Beneva

QUÉBEC, le 28 avril 2022 /CNW/ - Deux unités d'accréditation chez Beneva, soit les salarié.e.s de La Capitale assureur de l'administration publique inc. (CAAP) et de La Capitale assurances générales inc. (CAG), ont approuvé une nouvelle convention collective. Les quelque 1025 membres ont entériné les ententes de principe dans des proportions de 93,3 % pour la CAAP et de 97% pour la CAG.

« Les discussions ont eu lieu dans le respect. L'employeur a demandé la conciliation après quatre rencontres. Nous sommes heureux du dénouement et espérons poursuivre les relations de travail avec la même considération », de dire Christine Cloutier, présidente du syndicat SCFP 2310.

En ce qui a trait aux augmentations pour l'année 2022, les travailleurs et travailleuses profiteront d'une majoration des échelles salariales de 3,5 % et d'un montant forfaitaire représentant 1,5 % du salaire en 2022. Pour 2023, les hausses seront aussi de 3,5 % en plus d'un versement forfaitaire basé sur l'IPC.

« La convention est venue à échéance le 31 décembre 2021. La nouvelle convention collective est pour une durée d'un an, mais nous avons tout de même négocié le salaire pour 2022 et 2023 », d'expliquer

France Pitre, conseillère syndicale du SCFP.

Parmi les autres gains, notons que les personnes syndiquées ont également négocié une lettre d'entente bonifiant l'annexe des conventions collectives sur le télétravail. Ces dernières ont aussi obtenu des améliorations majeures en ce qui concerne les libérations syndicales et elles auront dorénavant la possibilité d'adhérer et de contribuer au REER du Fonds de solidarité par retenue salariale.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 3330 membres dans le secteur mixte au Québec (employés de compagnies d'assurances et de syndicats, de groupes sociaux et communautaires, de transport de valeurs et paramédics). Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

