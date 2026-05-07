Plus de 174 millions de dollars ont été amassés au Canada et aux États-Unis depuis la première campagne du Biscuit sourire lancée par Maureen Sauve et d'autres propriétaires de restaurant de Hamilton en 1996.

TORONTO, May 7, 2026 /CNW/ - Tim Hortons annonce fièrement que la 30e campagne annuelle du Biscuit sourire a permis d'amasser 23,3 millions de dollars en appui à près de 700 organismes caritatifs et communautaires au Canada et aux États-Unis.

« Les propriétaires de restaurant TimMD sont fiers de faire partie des communautés où ils vivent et travaillent, et depuis des décennies, leur passion pour redonner à la communauté a fait de la campagne du Biscuit sourire ce qu'elle est aujourd'hui », déclare Axel Schwan, président de Tim Hortons.

La 30e campagne annuelle du Biscuit sourireMC de Tim Hortons® a permis d’amasser la somme record de 23,3 millions de dollars pour des organismes caritatifs et groupes communautaires locaux

« Lorsque le premier Biscuit sourire a été vendu en 1996, personne n'aurait imaginé qu'un jour, le programme aurait permis d'amasser plus de 174 millions de dollars. C'est un témoignage du dévouement des propriétaires, des membres d'équipe, des bénévoles et des invités des restaurants Tim Hortons, qui, année après année, contribuent à faire une difference dans leurs communautés. Merci de votre incroyable générosité. »

La campagne annuelle du Biscuit sourire a été créée en 1996 par Maureen Sauve et d'autres propriétaires de restaurant Tim Hortons de Hamilton. L'idée de cette collecte de fonds locale est née d'une initiative de Maureen visant à récolter des fonds pour un hôpital où sa fille était soignée à l'époque. L'inspiration de Maureen a transformé une campagne locale en un pilier national de l'engagement des propriétaires de restaurant Tim Hortons à redonner à la communauté.

Chaque année, la totalité des ventes avant taxes de Biscuits sourire est versée à des organismes caritatifs et groupes communautaires sélectionnés par les propriétaires de restaurant Tim Hortons locaux.

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et nos TimbitsMD emblématiques. Cela fait plus de 60 ans que Tim Hortons® ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. Il est devenu le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 6 000 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

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