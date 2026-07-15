Le gouvernement du Québec lance deux appels de projets pour accélérer la transition climatique locale

QUÉBEC, le 15 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, annonce la création du nouveau volet 3 du programme Accélérer la transition climatique locale (ATCL). Doté d'une enveloppe de 678 millions de dollars, il permettra de soutenir les organismes municipaux dans la réalisation de projets prioritaires visant l'adaptation aux changements climatiques. De plus, il annonce le lancement d'un appel de programmations dans le cadre du volet 2. Pour ce troisième appel de projets, une enveloppe de 55,5 millions de dollars est prévue pour soutenir diverses initiatives permettant de lutter contre les changements climatiques.

Volet 2 - Planification et mise en œuvre des projets issus d'un plan climat

Les sommes permettront aux organismes municipaux bénéficiaires, ayant un plan climat approuvé, de réaliser des projets liés à l'adaptation aux changements climatiques, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et au soutien à la transition climatique, tels que des mesures de verdissement, la planification de la relocalisation d'un quartier à risques d'inondation, le développement d'outils de sensibilisation ou de mobilisation de citoyens ou d'employés municipaux pour la mise en œuvre des actions lié à leur plan climat.

Volet 3 - Réalisation de projets prioritaires visant l'adaptation aux changements climatiques

La création de ce nouveau volet permettra principalement de soutenir les organismes municipaux et de réduire les risques liés aux inondations, à la mobilité des cours d'eau, ainsi qu'à l'érosion et la submersion côtières. Ce volet introduit deux nouvelles catégories de projets, soit la cartographie des zones inondables ainsi que la caractérisation et l'analyse de la performance des ouvrages de protection contre les inondations.

Uniquement des projets admissibles qui ne peuvent pas être déposés dans le cadre du volet 2 pourront être reçus dans celui du volet 3. Les dates du prochain appel de projets, prévu à l'automne 2026, seront annoncées et affichées sur la page Web du programme ATCL.

Citations :

« Encore une fois, nous venons prouver notre engagement envers les municipalités afin de les soutenir dans les défis liés aux changements climatiques et à l'amélioration de la qualité de vie des Québécois. En venant créer un nouveau volet, notre équipe s'assure d'offrir le soutien nécessaire vers des projets solides qui bénéficieront aux générations actuelles et futures. »

Samuel Poulin, ministre des Affaires municipales

« Les municipalités sont au cœur de la transition climatique et énergétique. En soutenant les organismes qui les accompagnent dans cette démarche, on réaffirme notre volonté de travailler en partenariat avec le milieu municipal pour relever les défis climatiques. Ensemble, nous bâtissons des communautés plus vertes, plus résilientes et mieux préparées pour l'avenir. »

Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Faits saillants :

Pour le volet 2, les demandes d'aide financière pourront être déposées du 17 août au 2 octobre 2026. Pour connaître les détails, consultez la page Web.

Depuis le lancement du programme ATCL, 234 projets ont été retenus dans le cadre du volet 2.

Le nouveau volet 3 prend le relais du Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations, qui a pris fin le 31 mars 2026.

Le programme ATCL répond à une mesure du Plan pour une économie verte 2030 ainsi qu'à l'objectif 4 de la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire.

Liens connexes :

Pour connaître les différents programmes gouvernementaux d'aide financière visant à soutenir l'action climatique et la transition énergétique des communautés offerts aux organismes municipaux, visitez la page Agir localement sur Québec.ca.

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SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales

Sources : Matea Marjanovic, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Affaires municipales, 367 990-7086, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]; Méganne Joyal, Conseillère aux communications, Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, [email protected], Tél. : 367 977-5606