WHITE ROCK, BC, le 26 janv. 2026 /CNW/ - Deux collectivités renforceront les services de transport en commun en milieu rural en Colombie-Britannique grâce à un investissement de 894 196 $ du gouvernement fédéral.

Le district régional d'Alberni-Clayoquot utilisera ce financement pour installer de nouveaux arrêts d'autobus et abribus afin d'améliorer son service de transport en commun, qui relie Ucluelet, Tofino et plusieurs communautés des Premières Nations sur la côte ouest de l'île de Vancouver.

De plus, dans la Première Nation de Semiahmoo, le financement servira à acheter un nouveau minibus qui permettra d'offrir aux membres de la communauté des services de transport vers les services essentiels et les activités culturelles.

Des projets comme ceux-ci sont essentiels pour offrir aux résidents des collectivités rurales la capacité et l'autonomie nécessaires pour vaquer à leurs activités quotidiennes et avoir accès aux services locaux importants.

Citations

« Des options de transport en commun plus efficaces offrent aux résidents des régions rurales un accès plus fiable aux services essentiels. Nous sommes fiers d'investir dans des projets réalisés dans toute la Colombie‑Britannique pour offrir des moyens de transport plus accessibles aux collectivités. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Tout le monde connaît la côte Ouest pour sa beauté et ses sites de surf exceptionnels, mais elle est aussi réputée pour ses hivers venteux et rigoureux. Même si l'arrivée du service d'autobus dans la région a marqué une avancée importante, le besoin d'abribus restait bien réel. Nous remercions le gouvernement du Canada pour ce financement qui permettra aux usagers d'attendre l'autobus à l'abri des intempéries et qui rendra les déplacements en transport en commun plus agréables, quelle que soit la météo. »

Daniel Sailland, DPA, district régional d'Alberni-Clayoquot

« Semiahmoo se réjouit des possibilités que ce nouveau minibus offrira à notre communauté. Il permettra à nos membres de se rendre à des rendez-vous importants et de participer à un large éventail d'événements et d'activités sociales qui enrichiront leur qualité de vie au quotidien. »

Chef Harley Chappell, Première Nation de Semiahmoo

Faits en bref

Dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCMR) : Le gouvernement fédéral investit 762 000 $ dans le projet du district régional d'Alberni-Clayoquot, tandis que l'administration locale fournit 235 500 $. La Première Nation de Semiahmoo reçoit 132 196 $ du gouvernement du Canada pour son projet, et la contribution du bénéficiaire s'élève à 141 998 $.

Le FSTCMR soutient toute une gamme de modèles de transport en commun, notamment les transports à itinéraire fixe, les transports à itinéraire flexible, les transports à la demande, les navettes communautaires et la mobilité en tant que service. En plus de soutenir le matériel roulant, il finance également les infrastructures fixes qui améliorent l'accès aux transports en commun.

Un minimum de 10 % du financement du FSTCMR est alloué à des projets bénéficiant aux populations et aux communautés autochtones.

Le FSTCMR complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fournit un financement fédéral pour le transport en commun pour veiller à ce que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

