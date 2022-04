Nouveautés pour l'été 2022 - Des hébergements tout neufs et encore plusieurs disponibilités

Le convivial modèle de prêt-à-camper Étoile développé par la Sépaq continue à faire fureur. Bien équipé et lumineux, il propose une alternative de villégiature abordable et confortable qui peut accueillir jusqu'à six adultes. En tout, ce sont 26 unités supplémentaires qui verront le jour cet été :

Parc national du Mont-Mégantic : 8 nouvelles unités, secteur Franceville

nouvelles unités, secteur Franceville Parc national de la Pointe-Taillon : 10 nouvelles unités, secteur Camp-de-Touage

nouvelles unités, secteur Camp-de-Touage Réserve faunique La Vérendrye : 8 nouvelles unités, camping Baie-des-Sables

Une formule particulière pour le tout nouveau pavillon de L'Équerre, dans le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, dans Charlevoix, qui sera loué en exclusivité l'été et en mode refuge l'hiver. Situé à 8 km du centre de service le plus près, accessible à pied, en vélo ou en canot, il dispose de quatre chambres, de l'eau courante et de l'essentiel pour cuisiner.

Les amateurs de camping et de véhicules récréatifs pourront se laisser tenter par l'un des 6 nouveaux emplacements disponibles dans la réserve faunique de Rimouski. Le réseau de la Sépaq dispose de plus de 7200 emplacements qui regorgent de potentiel pour des séjours inoubliables dans la plus belle nature du Québec.

Un nouveau chalet a aussi été construit dans le secteur Lac-Parker de la réserve faunique Mastigouche, qui chevauche les régions de Lanaudière et de la Mauricie, et pourra être loué par les amateurs de plein air dès cet été. Deux nouveaux chalets Horizon pourront quant à eux être réservés en vue de séjours de chasse au petit gibier cet automne dans le secteur Charron de la réserve faunique Ashuapmushuan, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Un autre été rempli de promesses se profile à l'horizon. Les destinations de la Sépaq demeurent la meilleure façon de se connecter en famille et entre amis à la nature. www.sepaq.com

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Renseignements: Source et information : Simon Boivin, Responsable des relations avec les médias, Sépaq, 418-254-9314, [email protected]|