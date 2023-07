GUANGZHOU, Chine, 22 juillet 2023 /CNW/ -- La 134e Foire d'importation et d'exportation de Chine (la « Foire de Canton » ou « la Foire ») aura lieu sur place et en ligne sous une forme fusionnée le 15 octobre. La Foire présentera plusieurs nouveautés et de nouvelles caractéristiques avec des sections d'exposition optimisées qui s'adaptent aux tendances du marché mondial et aux demandes pour mieux servir les visiteurs du monde entier.

L'exposition sur place se déroulera en trois phases au Complexe de la Foire de Canton et offrira une programmation ajustée de certaines sections d'exposition :

Les matériaux de construction et de décoration, l'équipement sanitaire et de salle de bain seront présentés lors de la phase 2 (du 23 au 27 octobre);

Les jouets, les produits pour enfants et pour bébés, les produits de maternité, les produits et aliments pour animaux de compagnie, les produits de soins personnels et les articles de toilette seront présentés lors de la phase 3 (du 31 octobre au 4 novembre).

La Foire optimisera également la configuration de certaines catégories d'expositions :

La catégorie Produits chimiques présentée lors de la phase 1 (du 15 au 19 octobre) sera renommée Nouveaux matériaux et produits chimiques; La catégorie Véhicules propulsés aux nouvelles énergies et véhicules connectés intelligents sera renommée Véhicules propulsés aux nouvelles énergies et Mobilité intelligente;

La catégorie Construction et machinerie agricole sera divisée en deux : Machines de construction et machines agricoles.

De plus, la 134e Foire de Canton aidera les acheteurs du monde entier à présenter une demande de visa chinois en temps opportun et de manière simple, et proposera un processus d'inscription simplifié sur place afin d'augmenter la participation à l'exposition. Les options de préinscription et de demande d'invitation seront bientôt disponibles sur le site Web de la Foire.

Afin d'aider les acheteurs du monde entier à assister efficacement à l'exposition sur place de la Foire de Canton, le site Web officiel de la Foire de Canton offre des services tels que la demande de lettres d'invitation, la préinscription, la gestion des données personnelles et de l'entreprise, les invitations d'amis, les services d'interprétation, les services aux entreprises et les services commerciaux, ainsi que les demandes de renseignements sur les exposants et les produits et l'affichage de demandes d'approvisionnement.

Les acheteurs qui participent à la Foire de Canton pour la première fois peuvent s'inscrire à l'avance sur le site Web pour demander une lettre d'invitation. Une fois la pré-inscription approuvée, les acheteurs peuvent présenter le reçu de retour et une pièce d'identité valide aux bureaux d'inscription de la Foire de Canton, de la Foire de Canton à Hong Kong ou des hôtels désignés à Guangzhou pour recevoir gratuitement les badges d'entrée et profiter d'une expérience de participation sans soucis. Les acheteurs qui ont déjà participé à la Foire de Canton peuvent faire une demande de lettre d'invitation directement après avoir ouvert une session sur le site officiel.

Pour de plus amples renseignements sur la préinscription et la foire, veuillez consulter le site https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16 ou écrire à [email protected] .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2159204/Canton_Fair.jpg

SOURCE Canton Fair