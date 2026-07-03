MONTRÉAL, le 3 juill. 2026 /CNW/ - Druide informatique annonce la mise à jour annuelle de Tap'Touche - Édition scolaire, son application Web d'apprentissage de la frappe au clavier destinée aux écoles. Cette mise à jour augmente considérablement le contenu éducatif : toutes les activités sont maintenant offertes en anglais en plus du français, et de nouveaux textes d'entrainement ont été ajoutés. Tap'Touche introduit également le provisionnement avec Microsoft Entra ID et propose l'authentification multifacteur dans l'interface de gestion.

En français et en anglais

Nouveautés 2026 de Tap’Touche — Édition scolaire (Groupe CNW/Druide Informatique Inc.)

L'édition scolaire du logiciel est désormais bilingue. Les écoles peuvent assigner à chaque groupe d'élèves la langue de leur choix pour le clavier, l'interface et les activités. Un même abonnement réunit ainsi tout le contenu éducatif de Tap'Touche en anglais et en français, sans frais supplémentaires.

Textes d'entrainement supplémentaires : comptines et poésie

L'univers de la poésie s'invite dans les activités de Tap'Touche avec une nouvelle section de textes d'entrainement. Les extraits choisis ont été soigneusement adaptés pour tenir compte du niveau des élèves. Dans la série de textes faciles, les plus jeunes reconnaitront de joyeuses comptines et des fables de La Fontaine. Les élèves qui s'exercent avec les collections de textes intermédiaires ou difficiles découvriront des vers du poète Saint-Denys-Garneau, ou encore, quelques pieds de la tirade du nez de Cyrano.

Provisionnement avec Microsoft Entra ID

L'an dernier, Tap'Touche introduisait le provisionnement avec un premier système, ClassLink. Il s'arrime maintenant à Microsoft Entra ID. Le provisionnement permet de synchroniser automatiquement les comptes utilisateurs d'une école avec Tap'Touche, évitant ainsi de devoir les ajouter ou les retirer manuellement, ou encore, de devoir procéder par importation de listes.

Plus de sécurité avec l'authentification multifacteur

Guidé par les normes les plus reconnues en matière de sécurité des renseignements personnels, Tap'Touche peut maintenant exiger l'authentification multifacteur (AMF) pour les comptes enseignants, administrateurs et superadministrateurs. Cette étape supplémentaire de validation lors de la connexion renforce la sécurité des accès et protège davantage les données des élèves.

Notification pour les badges en édition limitée

Les badges en édition limitée proposent des défis thématiques à différents moments de l'année. Lorsqu'un nouveau badge est disponible, Tap'Touche affiche une notification qui indique comment l'obtenir. Grâce à ces nouvelles alertes, les élèves ne manqueront pas l'occasion d'ajouter des récompenses à leur collection.

Les établissements scolaires abonnés à Tap'Touche profitent dès aujourd'hui de ces nouveautés, fraichement déployées mondialement. L'accès au contenu dans les deux langues, les textes poétiques et les notifications pour les badges en édition limitée figurent aussi dans les éditions personnelle et familiale de Tap'Touche.

À propos de Druide informatique

Druide informatique est une société spécialisée en intelligence artificielle linguistique depuis 1993. Elle produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

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Renseignements : Jacynthe Bruneau, [email protected], 514-484-4998, poste 896

SOURCE Druide Informatique Inc.