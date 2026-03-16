La Dictée Antidote des cégeps : pour célébrer la Francofête

MONTRÉAL, le 16 mars 2026 /CNW/ - À l'occasion du Mois de la Francophonie, sept établissements participent cette semaine à la Dictée Antidote des cégeps, intitulée Refus global 2.0. Cette initiative rassembleuse de Druide informatique, réalisée en collaboration avec le Cégep de Rosemont, vise à valoriser la langue française au sein de la communauté étudiante.

Stéphan Marier, auteur de la Dictée Antidote des cégeps et enseignant en littératures au Cégep de Rosemont (Groupe CNW/Druide Informatique Inc.)

« C'est un texte qui mélange humour, appel sincère aux émotions, clin d'œil à Borduas et à ses cosignataires et, pour le plaisir de l'exercice, quelques difficultés de la langue française », annonce Stéphan Marier, auteur de la dictée, enseignant en littératures et coresponsable du Centre d'aide en français au Cégep de Rosemont.

Parallèlement au Cégep de Rosemont, l'évènement se tient au Cégep André-Laurendeau, au Cégep de Lanaudière à Terrebonne, au Cégep de Lévis, au Collège Lionel-Groulx, au Collège Montmorency et au Collège O'Sullivan. Chaque établissement remet plusieurs logiciels, livres et jeux de Druide, par tirage au sort parmi les personnes participantes.

« Voilà bientôt 20 ans que Druide soutient le Cégep de Rosemont dans ses nombreuses activités pour promouvoir un français de qualité », précise André d'Orsonnens, cofondateur, président du conseil et chef de la direction de Druide informatique. « Nous avons tout de suite pensé à lui pour mettre en œuvre la première Dictée Antidote des cégeps. Nous n'aurions pas pu trouver un meilleur présentateur! »

Après sa tenue dans les établissements participants, la dictée sera diffusée sur le blogue Antidote. Elle sera accompagnée d'un corrigé contenant des explications éclairantes tirées des dictionnaires et guides linguistiques d'Antidote.

À propos du Cégep de Rosemont

Fondé en 1968, le Cégep de Rosemont a pour mission de former des citoyens engagés. Reconnu comme un milieu humain et inclusif, l'établissement propose une carte de programmes complète offrant des parcours adaptés aux besoins d'aujourd'hui.

À propos de Druide informatique

Druide informatique est une société spécialisée en intelligence artificielle linguistique depuis 1993. Elle produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

Source : Druide informatique inc., www.druide.com

Renseignements : Jacynthe Bruneau, [email protected], 514-484-4998, poste 896

SOURCE Druide Informatique Inc.