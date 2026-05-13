Jean-François Aubé remporte la coupe Antidote pour une deuxième fois

MONTRÉAL, le 13 mai 2026 /CNW/ - À l'occasion de la finale de la Saison de la Coupe Charade, tenue le 11 mai au MTELUS, Jean-François Aubé a reçu la coupe Antidote pour ses performances de la saison 2026. Cette distinction parrainée par Druide informatique souligne l'usage méritoire du français dans le cadre des matchs enlevants qu'organise le Théâtre de la Ligue Nationale d'Improvisation (LNI).

Jean-François Aubé / Photo par Arach’Pictures - Najim Chaoui © Théâtre de la LNI (Groupe CNW/Druide Informatique Inc.)

La coupe Antidote a été instaurée en hommage à Yvon Leduc, cofondateur de la LNI et ardent défenseur de la langue française qui a inspiré des générations d'improvisateurs aux quatre coins de la francophonie. À la fin de chaque match, le joueur ou la joueuse ayant fait le meilleur usage du français mérite une étoile Antidote; celui ou celle qui en a récolté le plus au terme de la saison remporte la coupe. En 2026, Jean-François Aubé a été nommé l'étoile Antidote du match lors de trois des cinq rencontres auxquelles il a participé en saison.

Cette deuxième coupe Antidote s'ajoute au palmarès de Jean-François Aubé, qui l'avait déjà remportée en 2011. Il détient six autres récompenses individuelles, dont le prix de la Recrue de l'année (2000) et le trophée Marcel-Sabourin (2013, 2016 et 2017) remis au joueur le plus apprécié par ses pairs. En 2022, il a également obtenu le trophée Robert-Lepage pour l'improvisation de l'année, aux côtés d'Émilie Lajoie. Il a remporté la coupe Charade à deux reprises (2016 et 2023). Artiste multidisciplinaire, il fut chanteur et bassiste du groupe Laymen Twaist (de 1988 à 2001), et se spécialise en voix hors champ depuis plus de 20 ans. On trouve ses divers projets musicaux sur Bandcamp.

Le Théâtre de la LNI, qui est à la fois un laboratoire et une compagnie phare du théâtre québécois, se consacre à la recherche, à la création et à la transmission en improvisation théâtrale. En plus de ses matchs de la Saison de la Coupe Charade, ses tournées et autres productions, la LNI offre, aux écoles comme aux entreprises, des ateliers, des formations et des spectacles. Ses activités touchent près de 60 000 personnes annuellement.

Druide informatique est une société spécialisée en intelligence artificielle linguistique depuis 1993. Elle produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

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Renseignements : Jacynthe Bruneau, [email protected], 514-484-4998, poste 896

SOURCE Druide Informatique Inc.