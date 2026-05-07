Le Grand Prix Druide pour la création d'entreprise décerné à Dispositifs Myo

MONTRÉAL, le 7 mai 2026 /CNW/ - Lors du Gala du 28e Défi OSEntreprendre de la région de Montréal, le 29 avril dernier, Dispositifs Myo a remporté le Grand Prix Druide pour la création d'entreprise. Ce prix d'une valeur de plus de 10 000 $ comprend une bourse et des services pour contribuer au développement de la société lauréate. Druide a également remis un exemplaire d'Antidote Pro -- Bilingue aux sociétés lauréates des six catégories officielles.

Sur la photo : les cofondateurs de Dispositifs Myo, Armand Bahabi et Elya Quesnel, accompagnés d’André d’Orsonnens (au centre), président du conseil et chef de la direction de Druide informatique / Photo par Vincent Marchessault (Groupe CNW/Druide Informatique Inc.)

Druide informatique est associée depuis 2012 au Défi OSEntreprendre. Cet engagement s'est notamment traduit par l'institution du Grand Prix Druide accordé au meilleur projet parmi toutes les organisations gagnantes du volet Création d'entreprise.

Cette année, plus de 130 projets ont été soumis pour ce volet, répartis en six catégories. C'est parmi les sociétés lauréates que le jury du Grand Prix Druide pour la création d'entreprise a choisi Dispositifs Myo, impressionné par la simplicité et le caractère innovant du produit introduit par ses cofondateurs, Elya Quesnel et Armand Bahabi.

Dispositifs Myo souhaite redonner de l'autonomie aux personnes à mobilité réduite et maximiser leur récupération fonctionnelle. C'est pourquoi elle développe un appareil mécanique novateur qui transforme un fauteuil roulant en station de réadaptation personnalisée pour un usage à domicile.

Druide informatique est une société spécialisée en intelligence artificielle linguistique depuis 1993. Elle produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

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Renseignements : Jacynthe Bruneau, [email protected], 514-484-4998, poste 896

SOURCE Druide Informatique Inc.