NOUVEAUTÉ : LE CONSERVATOIRE SE DOTE D'UN BUREAU DE LA SANTÉ ET DU MIEUX-ÊTRE DE L'ARTISTE

QUÉBEC, le 21 sept. 2023 /CNW/ - Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (CMADQ) est fier d'annoncer la mise sur pied d'un Bureau de la santé et du mieux-être de l'artiste. Ce nouveau service unique et axé sur l'accessibilité démontre de façon concrète l'importance que l'institution accorde à la santé physique et psychologique de toute sa communauté. La coordination de ce Bureau sera assurée par la psychologue Amélie Soulard.

C'est dans une visée de soutien que ce Bureau prend forme avec comme objectif d'assurer un accompagnement des membres de la communauté du Conservatoire lors de différentes situations. Pour ce faire, plusieurs avenues seront possibles telles que la sensibilisation, la formation, la participation à divers comités visant la prévention de la violence et du harcèlement, la médiation et bien sûr, des interventions sur le terrain.

Pour Marc Hervieux, directeur général du CMADQ, le Bureau de la santé et du mieux-être de l'artiste : « C'est pour tout le monde : les élèves, les profs, les directions et les employé.e.s. Mon souhait c'est de m'assurer qu'on prend soin de notre monde au Conservatoire. » Agissant comme guichet unique, le Bureau sera une porte d'entrée pour toute personne au sein de l'institution souhaitant obtenir de l'aide en regard de sa santé mentale et physique.

La psychologue Amélie Soulard, qui enseigne depuis 2017 la préparation psychologique à la performance artistique au Conservatoire de musique de Montréal, entrera en poste en octobre prochain. Titulaire d'un Doctorat en psychologie organisationnelle de l'Université de Sherbrooke, elle cumule une quinzaine d'années d'expérience comme consultante en performance mentale auprès d'athlètes de haut niveau et d'artistes de la scène. Cette grande expérience auprès de jeunes adultes performeurs sera un atout important dans la mise en place de l'offre de service du Bureau.

Mme Soulard travaillera en étroite collaboration avec la direction générale et les directions d'établissements dans l'application et la mise à jour des différentes politiques du Conservatoire ainsi que dans la mise en place des services liés à la prévention, au maintien et au développement de la santé des artistes de tous âges évoluant dans l'institution. De plus, elle effectuera toutes les analyses nécessaires afin de cerner les besoins présents dans la communauté, procédera aux démarches pour identifier les ressources requises et recommandera les mesures nécessaires.

« Au cours des cinq dernières années comme psychologue et consultante en performance mentale à l'Institut national du sport du Québec, j'ai construit et mené une équipe multidisciplinaire qui se consacre à la promotion du bien-être dans la performance. Ainsi, je souhaite que cette expérience puisse contribuer au rayonnement du Conservatoire, à l'épanouissement de ses artistes et à l'excellence des différents programmes qu'il offre. », affirme Amélie Soulard.

