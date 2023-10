QUÉBEC, le 5 oct. 2023 /CNW/ - Il y a toutes sortes d'odeurs ces jours-ci à l'Aquarium du Québec… Notre nouveauté, EAU'DORAT : le nez dans l'eau, vous transportera dans un univers marin bien particulier. Grâce à notre panneau d'interprétation olfactif et sensoriel, humez l'odeur du fleuve Saint-Laurent, des marais ou des produits issus de la pêche et découvrez ce que les ours blancs et les requins perçoivent avec leur puissant odorat. Chaque odeur est associée à une texture à toucher qui représente un animal ou un lieu de cet écosystème captivant.

Notre nouveauté, EAU’DORAT : le nez dans l’eau, vous transportera dans un univers marin bien particulier. (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec)

Cette nouvelle offre éducative a été développée en collaboration avec l'entreprise québécoise Stimulation Déjà Vu. Différentes matières premières ont été sélectionnées pour créer les accords olfactifs. Ceux-ci ont été testés en laboratoire, auprès d'experts de l'Aquarium et de jeunes testeurs. Les huit créations qui en résultent sont composées de matières synthétiques et naturelles certifiées par l'International Fragrance Association (IFRA), la plus haute norme réglementaire de l'industrie.

Ces expériences olfactives et sensorielles seront fortes en émotions, tant auprès d'un jeune public que des adultes. Pour être au parfum, rendez-vous au premier niveau du Pavillon des eaux douces et salées dès maintenant.

Des activités écolos et éducatives pour l'Halloween

Déjà le mois d'octobre! Toutes les fins de semaine d'octobre, du 7 au 29, ainsi que le lundi de l'Action de grâce, on plonge dans l'ambiance de l'Halloween avec des activités thématiques étonnantes! On concocte des potions magiques pour obtenir des bombes pour le bain écolos aux couleurs de l'Halloween, de quoi s'amuser tout en limitant la pollution plastique marine. On fait mouche en manipulant toutes sortes de bestioles un peu ''dégueues'' pour une activité de naturalisation d'insectes, une belle façon d'en savoir plus sur leur importance dans les milieux aquatiques.

Le petit plus : on se fait raconter une histoire légèrement effrayante qui met en scène les méduses Aurélie Lune. Le conte de l'Aquarium Panique qui pique au fond du Saint-Laurent plaira assurément aux jeunes enfants qui découvriront l'univers étrange des méduses.

Vidéo de l'activité : https://we.tl/t-kj7j6FMdE5

