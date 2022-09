TORONTO, le 22 sept. 2022 /CNW/ - Du nouveau pour le dîner et le souper chez Tim Hortons, juste à temps pour l'automne! Essayez les nouveaux bols-délices de chili copieux et réconfortants.

Les invités raffolent de ce chili classique, maintenant avec une succulente touche de nouveauté : des grains savoureux, du fromage râpé et des oignons croustillants.

Nouveauté chez Tim Hortons : les bols-délices de chili, un repas copieux et réconfortant pour l’automne (Groupe CNW/Tim Hortons)

« Le chili de Tim Hortons est un incontournable pour de nombreux d'invités, et j'étais très enthousiaste à l'idée d'en faire un repas encore plus savoureux, copieux et satisfaisant pour le dîner et le souper », a déclaré le chef Tallis Voakes, directeur en innovation culinaire chez Tim Hortons.

« L'ajout de grains savoureux, de fromage râpé et d'oignons croustillants donne à notre chili encore plus de texture, à la fois croquante et onctueuse, qui plaira assurément aux invités. »

Quelles sont les autres nouveautés chez votre Tim préféré?

Les boissons et pâtisseries d'automne sont arrivées, y compris nos produits saisonniers aux épices d'automne. Pour une durée limitée, essayez le beigne de rêve md , le muffin, le latte et le cappuccino glacé aux épices d'automne, sans compter le beigne de rêve md crémeux érable et pacanes!





, le muffin, le latte et le cappuccino glacé aux épices d'automne, sans compter le beigne de rêve crémeux érable et pacanes! La collection érable d'automne d'édition limitée est fabriquée en partenariat avec le producteur québécois de sirop d'érable Les Douceurs de l'érable Brien inc. Au menu, trois délicieuses sucreries à offrir en cadeau, fièrement préparées avec du sirop d'érable 100 % québécois : le sirop d'érable, le beurre d'érable et les fondants à l'érable de Tim Hortons!





Découvrez également nos tout nouveaux produits du déjeuner, le Timatinmd et le wrap-matin bacon à l'érable, préparés avec notre bacon croustillant, fumé naturellement et glacé à l'érable!

