NOUVEAUTÉ AU CONSERVATOIRE - Le profil composition maintenant offert au baccalauréat et à la maîtrise

QUÉBEC , le 21 juin 2023 /CNW/ - Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (CMADQ) est fier d'annoncer que la spécialité composition instrumentale s'ajoute au baccalauréat et à la maîtrise en musique. Ces programmes seront offerts dès l'année scolaire 2023-2024 aux conservatoires de musique de Montréal et de Québec.

Le baccalauréat et la maîtrise en musique visent à former des artistes professionnels capables de mener une carrière en musique sur les scènes locales, nationales et internationales et de stimuler, par leur contribution, la vie artistique et l'essor culturel de leur milieu. Véritable valeur ajoutée pour les étudiantes et étudiants, cette nouvelle offre découle d'une démarche auprès du ministère de l'Enseignement supérieur. « Nous souhaitions que la composition instrumentale soit sanctionnée par des diplômes de grade reconnus afin de faciliter la trajectoire artistique et le perfectionnement des étudiant.e.s dans les institutions du monde entier », explique Jean-François Latour, directeur des études du CMADQ.

La création musicale occupe une place importante dans l'histoire du Conservatoire et, tous les ans, plusieurs étudiantes et étudiants terminent leurs études universitaires dans ce profil de formation. « La composition fait partie d'une longue tradition au Conservatoire avec des professeurs émérites qui ont forgé la musique classique contemporaine du Québec, une musique qui rayonne dans le monde entier! », souligne Marc Hervieux, directeur général du CMADQ.

L'enseignement individuel de la composition est au cœur du programme et vise notamment, à soutenir et à accompagner l'étudiant.e dans une démarche d'exploration musicale tout en lui permettant de s'approprier divers langages musicaux. Le cursus offre un éventail de cours pratiques qui sollicitent à la fois la rigueur et la créativité de l'étudiant.e. L'apprentissage de la composition instrumentale est soutenu par une formation théorique rigoureuse, notamment dans les domaines de l'analyse musicale, de l'orchestration, de la composition assistée par ordinateur, ainsi que d'ateliers portant sur la musique et la technologie.

Tous les détails de la spécialité composition instrumentale au niveau du baccalauréat et de la maîtrise sont disponibles sur le site web du Conservatoire.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène. Il est formé de neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans sept villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or. En activité depuis 1942, il assure à lui seul la formation d'un nombre impressionnant d'artistes québécois qui se mesurent aux meilleurs dans le monde. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, en musique et en art dramatique, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents de partout au Québec et d'ailleurs. Il offre une formation de pointe qui valorise l'excellence, la rigueur et la créativité.

