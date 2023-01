NOUVEAUTÉ AU CONSERVATOIRE : La spécialité chant maintenant accessible pour les jeunes du secondaire

QUÉBEC, le 18 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (CMADQ) est très fier d'annoncer une bonification à son programme préparatoire avec l'intégration de la spécialité chant qui sera désormais offerte aux jeunes qui désirent développer leur talent dans le domaine de l'art lyrique. Ce nouveau programme sera offert aux élèves de niveau secondaire, soit de 12 à 17 ans.

Cette addition sera disponible dans les sept conservatoires de musique de la province situés à Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or. À la suite de la complétion de leurs études préparatoires, les élèves qui le désirent pourront poursuivre aux niveaux supérieurs dans les établissements du réseau qui offrent cette spécialité. « Le Québec a produit de grandes voix au fil des ans, on pense à Joseph Rouleau, Marie-Nicole Lemieux, Marianne Fiset, Marie-Josée Lord, Karina Gauvin et Luc Robert, pour ne nommer que ceux-là! En allant chercher les jeunes chanteurs plus tôt, en les amenant dans les conservatoires, on continuera non seulement cette tradition, mais on assurera une relève lyrique qui fera rayonner le Québec sur les grandes scènes internationales », souligne Marc Hervieux, directeur général du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec.

Le niveau préparatoire du Conservatoire a pour objectif de former les élèves aux techniques essentielles de base de leur instrument tout en introduisant la formation musicale et auditive, à savoir le solfège, la dictée, l'écoute musicale, etc. « Il s'agit d'une avancée importante pour la formation d'une prochaine génération d'artistes lyriques qui auront commencé leur formation non seulement à un jeune âge, mais surtout dans un environnement rigoureux où la compréhension du langage musical, des styles et des époques fait partie intégrante de la formation », commente Jean-François Latour, directeur des études au CMADQ.

Admissions en cours

Les jeunes intéressés peuvent soumettre une demande d'admission dès maintenant, et ce jusqu'au premier mars 2023. Ils seront par la suite invités en audition afin que les professeur.e.s et les directions des conservatoires puissent apprécier leur potentiel. Les personnes sélectionnées auront par la suite l'opportunité de s'inscrire au Conservatoire et débuteront leurs études en septembre 2023.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène. Il est formé de neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans sept villes : Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or. En activité depuis 1942, il assure à lui seul la formation d'un nombre impressionnant d'artistes québécois qui se mesurent aux meilleurs dans le monde. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, en musique et en art dramatique, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents de partout au Québec et d'ailleurs. Il offre une formation de pointe qui valorise l'excellence, la rigueur et la créativité.

