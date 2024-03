Nouveau terminus Châteauguay - DES CHANGEMENTS AU SERVICE D'AUTOBUS DES SECTEURS SUD-OUEST ET HAUT-SAINT-LAURENT

MONTRÉAL, le 12 mars 2024 /CNW/ - Exo annonce des changements au service d'autobus dans les secteurs Sud-Ouest et Haut-Saint-Laurent dès le 8 avril. Ces changements sont nécessaires puisque le nouveau terminus Châteauguay entrera en fonction à cette date et deviendra le pôle de correspondance du réseau d'autobus d'exo du secteur.

Les modifications aux horaires et trajets

La majorité des arrêts des lignes du secteur Sud-Ouest et Haut-Saint-Laurent seront dorénavant situés dans la nouvelle boucle d'autobus du terminus Châteauguay. Ils étaient auparavant positionnés en face du terminus, sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste.

Voici les modifications en bref :

Des modifications mineures sont apportées aux horaires de plusieurs lignes d'autobus ;

Les lignes 22 , 24 et 29 termineront désormais leur parcours au terminus Châteauguay et 4 départs quotidiens seront ajoutés sur chacune de ces lignes ;

, et termineront désormais leur parcours au terminus Châteauguay et 4 départs quotidiens seront ajoutés sur chacune de ces lignes ; Les usagers pourront correspondre à bord des lignes 1, 8 ,21 , 31 , 32 ou 90 pour se rendre à Montréal ;

, , ou pour se rendre à Montréal ; La fréquence combinée des lignes 1, 8 ,21, 31, 32 ou 90 est d'un maximum de 10 minutes en heure de pointe.

Une nouvelle boucle d'autobus pour faciliter les correspondances

La majorité des lignes d'autobus et de taxi collectif du secteur passeront par le terminus Châteauguay grâce aux 10 quais d'embarquement de la nouvelle boucle d'autobus et des 2 quais sur rue. Cela facilitera grandement les correspondances alors qu'elles se feront toutes au même endroit. Il sera donc plus simple de se déplacer localement en autobus.

Une première étape d'amélioration

Cet ajustement de services est une première étape d'amélioration de la desserte par autobus dans les secteurs Sud-Ouest et Haut-Saint-Laurent. Dans les prochaines années, ce secteur fera l'objet d'une refonte complète. Une première phase de consultations publiques se tiendra en avril prochain pour comprendre les besoins des citoyens.

Pour consulter les changements aux lignes d'autobus :

Citations

« La centralisation de toutes les lignes d'exo au même endroit représente une amélioration majeure à l'expérience de nos usagers. Ils pourront profiter de correspondances facilitées pour se déplacer localement ou se rendre à Montréal, en plus de profiter de tous les services d'exo dans le nouveau point de vente et service adjacent à la boucle d'autobus », souligne Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

« Les ajustements au service permettront aux citoyens de se déplacer efficacement à l'intérieur de la ville de Châteauguay, dans les environs et vers Montréal. Je suis très heureux des mesures mises en place rapidement par exo via une optimisation des services dans le but de bonifier l'offre dès maintenant, avant la refonte complète du service. L'autobus devient alors une alternative encore plus intéressante que l'auto solo pour se déplacer, c'est clairement la solution d'avenir », affirme Éric Allard, maire de Châteauguay.

Le terminus Châteauguay est situé au 42 boulevard Saint-Jean-Baptiste.

