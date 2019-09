Nouveau service de navette pour se rendre au parc national de la Jacques-Cartier

Ce nouveau service facilitera la découverte du parc national de la Jacques-Cartier par les nombreux visiteurs de Québec. Ce vaste plateau montagneux entaillé de vallées profondes a de quoi séduire les visiteurs de la Capitale, qui y découvriront l'une des plus belles vallées glaciaires au Québec : la spectaculaire vallée de la Jacques-Cartier.

Un service en demande

Récemment mis en place, le service a déjà été utilisé par de nombreuses personnes. Il est nécessaire de réserver sa place pour le trajet d'une durée de 45 minutes puisqu'un nombre minimal de passagers est requis. Le coût de 34,90 $ par adulte et de 14,90 $ par enfant de 5 à 17 ans (plus taxes) inclut les frais d'accès journaliers au parc. L'autobus part à 9 h de Québec (Place d'Armes ou Gare du Palais) et repart du parc national de la Jacques-Cartier à 15 h ou à 16 h selon la saison.

Détails : quatrenatures.com/autobus-quebec-parc-jacques-cartier/

Des activités guidées toute l'année

En plus de la navette, qui est offerte à l'année, Quatre Natures offre des activités guidées en toute saison dans le parc national, comme de la randonnée pédestre, de la raquette, du ski nordique ou du canot-camping. Le coût de la navette est alors inclus dans le prix de l'activité.

Compensation crédit carbone

En cohérence avec sa mission, Quatre Natures s'engage à compenser ses déplacements avec l'organisme Planetair. Au moment de la réservation d'un voyage ou d'une excursion, la compensation calculée en fonction de la distance parcourue est automatiquement ajoutée.

www.sepaq.com/pq/jac/

quatrenatures.com

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Renseignements: Caroline Gaudreault, Responsable du service à la clientèle, Parc national de la Jacques-Cartier, 418 848-3169, poste 6924, gaudreault.caroline@sepaq.com; Yohann Moucheboeuf, Président fondateur et guide d'aventure, Quatre Natures, 418 271-7234, info@quatrenatures.com

