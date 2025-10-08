MORDEN, MB, le 8 oct. 2025 /CNW/ - Les résidents de Winkler, de Morden et de la municipalité rurale de Stanley bénéficieront d'un nouveau sentier de 10 kilomètres grâce à un investissement de 2,1 millions de dollars du gouvernement fédéral.

Le projet permettra d'offrir aux cyclistes et aux piétons un itinéraire sûr et accessible entre les collectivités, encourageant ainsi un mode de vie actif, réduisant l'utilisation des routes et favorisant des modes de déplacement plus sains et plus durables.

En plus de relier les villes de Winkler et de Morden, le sentier améliorera l'accès au centre de santé Boundary Trails. Cela facilitera l'accès aux services de santé essentiels pour les employés, les patients et les visiteurs, même sans véhicule, tout en créant de nouvelles possibilités de loisirs et de liens communautaires.

Citations

« Ce nouveau sentier offrira aux résidents de Winkler, de Morden et des environs un moyen sûr et accessible de se rendre chez leurs voisins et au centre de santé Boundary Trails, ainsi que d'avoir accès aux services locaux. En facilitant la marche, le vélo et l'activité physique, ce projet contribuera à mieux relier les collectivités et à promouvoir des modes de vie plus sains. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« L'idée d'une voie reliant ces deux collectivités fait l'objet de discussions publiques depuis des décennies. La mise en œuvre de ce projet devient possible grâce à un avant-projet élaboré il y a cinq ans, au soutien des municipalités locales et à l'acceptation du financement fédéral au titre du FTA, qui couvrira 60 % des coûts du projet. »

James Friesen, président du Stanley Community Pathway

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 2,1 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA), tandis que les trois municipalités locales investissent collectivement 750 000 $. De plus, 1 796 700 $ ont été recueillis dans le cadre de collectes de fonds locales, avec le soutien de la Stanley Trail Association, de Sentiers Manitoba, de la Fondation du Sentier transcanadien et de la province du Manitoba.

Le transport actif fait référence au mouvement des personnes ou des marchandises assuré par l'activité humaine. Cela comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou d'aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les scooters électriques, les vélos électriques, les patins à roues alignées, la raquette, les skis de fond et bien plus.

Le FTA soutient des projets qui visent à créer et à élargir des réseaux de sentiers, de voies cyclables, de pistes et de ponts piétonniers afin d'offrir aux Canadiens des options abordables, plus écologiques et plus saines pour se déplacer dans leurs collectivités.

Le FTA fait partie du Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC), dans le cadre duquel on fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année de financement permanent pour répondre aux besoins locaux en matière de transport en commun, y compris aux besoins liés au transport actif. Visitez le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada pour obtenir plus de renseignements.

Le FTA soutient la Stratégie nationale de transport actif du Canada, la première approche stratégique du pays visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, tout en soutenant des options de déplacement équitables et durables.

Le gouvernement fédéral a également lancé un Carrefour en ligne du transport actif. Cette page Web contient des ressources liées au transport actif, comme des données et des recherches, des politiques, des exemples de projets réussis au Canada et des renseignements sur les investissements du gouvernement fédéral dans le transport actif.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur le travail qu'effectue le gouvernement fédéral au titre du Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies dans le but de collaborer avec les intervenants des Prairies pour créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive.

