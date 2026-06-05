Nouveau réseau de sentiers dans la Première Nation anishinaabe de Niisaachewan

PREMIÈRE NATION ANISHINAABE DE NIISAACHEWAN, ON, le 5 juin 2026 /CNW/ - Un plan a été élaboré pour aménager de nouveaux sentiers, pistes et trottoirs dans la réserve Dalles de la Première Nation anishinaabe de Niisaachewan grâce à un investissement de 50 000 $ du gouvernement du Canada.

Ce plan nouvellement élaboré a été financé dans le cadre du Fonds pour le transport actif et vise à combler le manque de sentiers piétonniers et polyvalents sécuritaires à Dalles 38C. Le réseau de transport actif prévu offrira à la communauté des liaisons sûres et accessibles vers les services essentiels du quotidien, tels que la garderie, le bureau de bande, les terrains de jeux et les résidences familiales, en plus de favoriser un mode de vie actif et d'intégrer l'histoire, la langue et la culture locales.

Citations

« Investir dans les infrastructures de transport actif est essentiel pour la santé, la sécurité et le bien-être de nos communautés. L'élaboration d'un plan de réseau de sentiers constitue une première étape importante pour mettre en place des voies sûres et accessibles sur le territoire de la Première Nation anishinaabe de Niisaachewan et pour améliorer l'accès aux écoles, aux lieux de travail et les services communautaires.»

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Notre plan de réseau de sentiers représente la vision de notre communauté pour des routes plus sûres pour les piétons et les cyclistes sur le territoire de Niisaachewan. Grâce à un financement supplémentaire, nous pourrons mettre en œuvre ce plan et créer une communauté plus sûre, plus saine et mieux reliée pour nos enfants, nos familles et nos aînés. »

Chef et conseil de la Nation anishinaabe de Niisaachewan

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 50 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA).

Le FTA permet de soutenir des projets qui visent à construire ou à élargir des réseaux de sentiers, de trottoirs, de pistes cyclables et de chemins afin d'offrir aux Canadiens des options plus abordables, plus vertes et plus saines de se déplacer au sein de leur collectivité en marchant, à vélo et en utilisant des moyens à propulsion humaine ou des aides à la mobilité hybrides comme les fauteuils roulants, les trottinettes, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

Au moins 10 % du financement du FTA est alloué à des projets qui profitent aux populations et aux communautés autochtones.

Le FTA soutient la Stratégie nationale de transport actif, la première approche stratégique du pays visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. Il utilise des investissements fondés sur des données et des preuves pour créer de nouveaux réseaux de transport actif et élargir ceux qui existent, tout en soutenant des options de déplacement équitables et durables.

Le gouvernement fédéral a également lancé le Carrefour en ligne du transport actif. Cette page Web fournit des ressources liées au transport actif, comme des données et des recherches, des politiques, des histoires de réussite de projets dans tout le Canada et des renseignements sur les investissements du gouvernement fédéral dans le transport actif.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises d'ici.

Les actions fédérales permettent de créer de bons emplois, d'accélérer la construction de logements et d'aider les communautés à croître dans tout le pays.

Liens connexes

Le Fonds pour le transport actif

https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/index-fra.html

Stratégie nationale de transport actif

https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/active-strat-actif-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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