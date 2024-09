Nouveau règlement encadrant la pratique des conducteurs de chiens de sang

QUÉBEC, le 23 sept. 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs annonce l'édiction du Règlement encadrant la localisation et l'abattage d'un animal blessé mortellement à la suite d'une activité de chasse. Son entrée en vigueur est prévue le 3 octobre. Ce nouveau règlement vise essentiellement à éviter des souffrances inutiles à un animal blessé mortellement à la chasse et à limiter le gaspillage de chair comestible.

Les conducteurs de chiens de sang certifiés seront désormais autorisés à achever un cerf de Virginie, un orignal, un ours noir ou un dindon sauvage blessé mortellement à la suite d'une activité de chasse, et ce, le jour ou la nuit ainsi que la journée suivant la fin d'une période de chasse.

Voici les conditions à remplir pour obtenir une certification de conducteur de chien de sang :

Être résident du Québec;

Avoir suivi et terminé la formation obligatoire;

Avoir déjà fait un minimum de 45 recherches à l'aide d'un chien de sang;

Avoir au moins trois années d'expérience comme conducteur de chien de sang.

Il est de la responsabilité de la personne désirant obtenir son certificat de conducteur de chien de sang de s'assurer qu'elle possède tous les permis et autorisations nécessaires et valides pour l'utilisation d'une arme à feu.

La formation obligatoire porte notamment sur le déroulement, les méthodes et les bonnes pratiques du travail des conducteurs de chiens de sang, sur les normes réglementaires applicables et sur l'utilisation sécuritaire d'une arme à feu dans le contexte de la pratique de cette activité. La liste des associations offrant une formation accréditée sera disponible sous peu.

Faits saillants :

Un conducteur de chien de sang est une personne spécialisée dans la recherche de gros gibier blessé à l'aide de chiens entraînés. Un chien de sang est un chien entraîné pour suivre la piste d'un gibier dégageant une odeur de blessure, qu'il y ait du sang ou non.

En 2022, le gouvernement a mis sur pied, en collaboration avec l'Association des conducteurs de chiens de sang du Québec, un projet pilote pour faciliter la recherche et la récupération du gibier blessé non retrouvé par le chasseur ou la chasseuse.

Terminé en décembre 2023, il a permis de recueillir des renseignements sur les activités des conducteurs de chiens de sang et de produire les recommandations qui ont conduit à l'élaboration du Règlement encadrant la localisation et l'abattage d'un animal blessé mortellement à la suite d'une activité de chasse.

Les conducteurs de chiens de sang devront informer la centrale SOS Braconnage - Urgence faune sauvage qu'ils utilisent leur arme en dehors des périodes légales de chasse.

Toute personne, qu'elle soit certifiée ou non, qui effectue une recherche de gibier blessé à l'aide d'un chien doit s'assurer que celui-ci est tenu en longe en tout temps lors de la recherche.

Le port d'un vêtement orangé en tout temps, de bandes réfléchissantes la nuit, et l'utilisation d'une lumière seront obligatoires pour les conducteurs de chiens de sang et leurs accompagnateurs.

Les conducteurs de chiens de sang pourront avoir en leur possession un fusil de l'un des calibres autorisés à la chasse de l'animal recherché. Ce fusil doit être exempt de tout télescope ou appareil permettant un effet de grossissement. Il ne pourra être chargé qu'à une distance maximale de 100 mètres de l'animal recherché.

