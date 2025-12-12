Un autre important don de sirop d'érable pour les Banques alimentaires du Québec

LONGUEUIL, QC, le 12 déc. 2025 /CNW/ - Une tradition s'installe chez les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ), qui amorcent la période des Fêtes avec un généreux cadeau de sirop d'érable aux Banques alimentaires du Québec, pour une valeur totale de 75 000 dollars.

« Il est important pour les producteurs et productrices acéricoles de redonner au suivant. Nous désirons partager notre récolte avec la communauté, plus particulièrement avec ceux dans le besoin. Nous remercions le réseau de Banques alimentaires du Québec de distribuer notre sirop d'érable à travers quatorze grandes régions pour que tout le Québec puisse se sucrer le bec dans le temps des Fêtes », a exprimé Luc Goulet, président des PPAQ.

En plus des 19 840 bouteilles de sirop d'érable distribuées, les douze syndicats acéricoles du Québec remettront plusieurs milliers de dollars en produits d'érable à des organismes d'aide alimentaire de leur région.

« Nous remercions sincèrement les Producteurs et productrices acéricoles du Québec pour leur précieux don de sirop d'érable. Ce geste généreux apporte un moment de réconfort et de plaisir à l'approche du temps des Fêtes à des familles qui traversent des moments difficiles. Nous sommes heureux de pouvoir compter, cette année encore, sur leur engagement. » a souligné Martin Munger, directeur général de Banques alimentaires du Québec.

Parce que l'érable, c'est bon dans toutes les chaumières, l'ensemble des producteurs et productrices acéricoles du Québec unissent leurs voix pour souhaiter un très joyeux Noël à tous les Québécois et les Québécoises.

Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) représentent les intérêts de 13 500 acériculteurs et acéricultrices et de plus de 8 400 entreprises acéricoles. Le Québec assure en moyenne 72 % de la production mondiale de sirop d'érable et exporte dans plus de 70 pays.

