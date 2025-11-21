Développement de l'acériculture en forêt publique : les Producteurs et productrices acéricoles du Québec accusent le ministère des Forêts de ne pas tenir parole

LONGUEUIL, QC, le 21 nov. 2025 /CNW/ - Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) se sentent trahis par le retrait de 1 000 hectares d'érablière en forêt publique dédiés au développement de projets acéricoles dans le Bas-Saint-Laurent et accusent le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) de ne pas respecter l'entente de principe sur le sujet conclu le 22 mai 2025.

« Pour le dire très franchement, on se sent trahis. Malgré l'entente de principe intervenue entre notre organisation et le MRNF au printemps dernier, qui prévoyait la mise en production acéricole à moyen terme de 2 000 hectares d'érablière en forêt publique dans la région du Bas-Saint-Laurent, on nous explique maintenant que les acériculteurs devront se contenter de la moitié de ce qui a été convenu. La réinterprétation de l'entente de principe par le ministère s'inscrit en porte à faux avec les principes sur lesquels nos négociations ont été menées et avec l'annonce de l'ex-ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Blanchette Vézina », s'indigne Luc Goulet, président des PPAQ.

Après plusieurs mois de négociation, les PPAQ et le MRNF étaient arrivés à une entente de principe le 22 mai 2025, où le Ministère confirmait l'octroi d'une banque de superficies de 50 000 hectares aux PPAQ pour les vingt prochaines années. Pour le Bas-Saint-Laurent, 2 000 nouveaux hectares avaient été réservés pour des projets acéricoles à moyen terme. Finalement, seulement 1 000 hectares seront octroyés à la région, ce qui représente une perte d'environ 215 000 entailles. Le MRNF impose ce changement aux superficies sous prétexte que d'anciennes attestations de permis d'intervention acéricole n'auraient pas été utilisées et devraient donc être incluses dans les hectares identifiés pour le Bas-Saint-Laurent. Pourtant, ces superficies étaient déjà comptabilisées dans le développement de l'acériculture et ne faisaient pas partie de l'entente intervenue avec le MRNF qui prévoyait le développement de nouveaux hectares d'érablière.

« Ça fait maintenant trois mois qu'on tente de convaincre le MRNF de respecter sa parole. Son refus de respecter son engagement envers le développement acéricole dans le Bas-Saint-Laurent, ce sont des investissements de 21,5 millions de dollars et des projets de dizaines d'entreprises qui sont menacés. Nous sommes en colère. Nous avons négocié de bonne foi, fait des concessions, et maintenant on tente de revenir sur ce qui a été convenu. C'est indigne d'un gouvernement qui dit vouloir stimuler l'économie et le développement des régions », dénonce à son tour Justin Plourde, président des Producteurs et productrices acéricoles du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie (PPABSLG), qui précise du même souffle que les données fournies par le MRNF dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie sont incomplètes et gonflent artificiellement la part de l'acériculture dans ces régions.

Rappelons que le Bas-Saint-Laurent est une région acéricole de première importance. Au sein de ses huit municipalités régionales de comté, 695 entreprises acéricoles représentant 10 218 000 millions d'entailles ont produit pour 47,4 millions de livres de sirop d'érable, ce qui représente une valeur totale de 157 millions de dollars. Majoritairement installées en forêt publique, ces entreprises sont essentielles à la vitalité de nombreux villages de la région et contribuent au tissu économique des PME locales.

Sans remettre en cause l'entièreté de l'entente de principe qui s'applique déjà dans certaines régions, les PPAQ demandent que monsieur Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, revienne sur la position de son ministère et octroie 2 000 hectares d'érablière en forêt publique pour des projets acéricoles à moyen terme, comme le prévoit l'entente de principe du 22 mai 2025. Ils interpellent également la ministre responsable du Bas-Saint-Laurent et députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Amélie Dionne, afin qu'elle défende les intérêts des acériculteurs et acéricultrices de sa région.

Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) représentent les intérêts de 13 500 acériculteurs et acéricultrices et de plus de 8 400 entreprises acéricoles. Le Québec assure en moyenne 72 % de la production mondiale de sirop d'érable et exporte dans plus de 70 pays.

