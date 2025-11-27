Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec en colère contre le ministère des Forêts

LÉVIS, QC, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Réunis en Assemblée générale semi-annuelle à Lévis, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) ont dénoncé la remise en cause, par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF), de l'entente de principe intervenue au printemps dernier qui prévoyait la mise en production acéricole de 50 000 nouveaux hectares en forêt publique.

Plus de 200 producteurs et productrices acéricoles ont démontré leur solidarité envers les acériculteurs et acéricultrices du Bas-Saint-Laurent. (Groupe CNW/Producteurs et productrices acéricoles du Québec) De gauche à droite: le président des Producteurs et productrices acéricoles du Québec, Luc Goulet, et le président des Producteurs et productrices acéricoles du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, Justin Plourde. (Groupe CNW/Producteurs et productrices acéricoles du Québec)

« On sort de notre Assemblée unis dans notre colère envers le ministère des Forêts. Au mépris de sa parole, il refuse d'octroyer les 2 000 hectares de forêt publique qui avaient été promis pour le Bas-Saint-Laurent. Pire, il menace maintenant de déchirer l'entente de principe, ce qui met en péril l'avenir même de notre secteur. Un tel geste serait une déclaration de guerre envers la production de sirop d'érable. Je lance un avertissement au ministre responsable, monsieur Jean-François Simard : nous ne reculerons pas. Vous devez respecter l'entente de principe dans son intégralité », déclare Luc Goulet, président des PPAQ, qui se félicite du même souffle que les plus de 200 producteurs et productrices acéricoles présents ont adopté une résolution d'urgence à l'unanimité pour exprimer leur solidarité envers leurs collègues de la région du Bas-Saint-Laurent.

Les PPAQ et le MRNF étaient arrivés à une entente de principe le 22 mai 2025, dans laquelle il était convenu d'octroyer une banque de superficies de 50 000 hectares pour la production acéricole pour les vingt prochaines années. Pour le Bas-Saint-Laurent, 2 000 nouveaux hectares avaient été réservés pour des projets à moyen terme, ce qui ne représentait que 0,4 % du territoire forestier public de la région. Finalement, seulement 1 000 hectares seront octroyés, ce qui engendrerait des pertes d'environ 215 000 entailles et d'investissements de 21,5 millions de dollars. Devant la mobilisation des producteurs de cette région, notamment une importante manifestation à Rivière-du-Loup le 21 novembre dernier, le MRNF a durci sa position et laisse désormais planer la menace de mettre fin à l'entente de principe. Il laisse également courir la rumeur d'une remise en question de son engagement financier pour la Chaire de recherche en acériculture et en aménagement des érablières de l'Université Laval, un projet structurant pour la filière qui rassemblait plusieurs partenaires institutionnels et privés.

« Le ministère adopte des mesures de représailles pour punir les producteurs et productrices qui critiquent avec raison la réduction des hectares promis pour la région du Bas-Saint-Laurent. Ça fait déjà plusieurs semaines que les activités de la Chaire en acériculture ont débuté. Des projets de recherche sont maintenant menacés. Cette incertitude, on pourrait bien s'en passer et on la déplore sans réserve, surtout dans un contexte où tout est déjà signé avec l'ensemble des partenaires », conclut monsieur Goulet, qui rappelle une nouvelle fois que l'entente de principe doit être appliquée dans son intégralité dans les plus brefs délais.

À propos des Producteurs et productrices acéricoles du Québec et de la marque Érable du Québec

Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) représentent les intérêts de 13 500 acériculteurs et acéricultrices et de plus de 8 400 entreprises acéricoles. Le Québec assure en moyenne 72 % de la production mondiale de sirop d'érable et exporte dans plus de 70 pays.

ppaq.ca - @AcericoleQc

Galerie photos

Dossier économique et statistiques acéricoles

SOURCE Producteurs et productrices acéricoles du Québec

Demandes d'entrevue : Joël Vaudeville, Directeur des communications corporatives, 514 603-0728, [email protected]