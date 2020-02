Nouveau refuge amélioré pour hommes sans abri à Edmonton

EDMONTON, le 14 févr. 2020 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de l'Alberta investissent 8 millions de dollars pour aider la Hope Mission à reconstruire son refuge pour hommes sans abri, le Herb Jamieson Centre.

Les personnes vulnérables qui ont besoin de soutien bénéficieront d'une nouvelle maison d'hébergement d'urgence accessible 24 heures sur 24, sept jours sur sept, offrant de meilleures mesures de sécurité et une aide accrue. Le nouveau Herb Jamieson Centre pourra accueillir jusqu'à 400 personnes.

L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), en a fait l'annonce en compagnie de Jason Kenney, premier ministre de l'Alberta.

Le site actuel est maintenant fermé en vue de la démolition. La construction devrait commencer au printemps 2020. Hope Mission joue un rôle essentiel dans le réseau des services d'aide aux sans-abri d'Edmonton.

« Notre gouvernement est déterminé à apporter de l'aide aux personnes en difficulté. C'est pourquoi nous sommes fiers d'investir dans le réaménagement du Herb Jamieson Centre. Grâce à sa capacité d'aider jusqu'à 400 personnes, la maison d'hébergement pourra bientôt recommencer à jouer un rôle essentiel pour briser le cycle de l'itinérance à Edmonton. Je félicite Hope Mission pour le rôle crucial qu'elle joue dans la collectivité. » -- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Pendant des décennies, Hope Mission a été un répit pour les sans-abri, les pauvres et les marginaux. Motivé par une foi qui enseigne aux gens à "aimer leur prochain", Hope Mission a offert un lit au chaud, un repas chaud et un accueil chaleureux à des dizaines de milliers de personnes dans le besoin. La Mission a maintenant désespérément besoin de remplacer son refuge d'urgence vieillissant, c'est pourquoi notre gouvernement s'est engagé, dans le cadre d'une plateforme, à s'associer à des donateurs privés pour faire le travail. Je suis heureux d'annoncer notre contribution de 4 millions de dollars des contribuables à cet important projet qui aidera les personnes qui ont le plus besoin d'un refuge. » -- L'honorable Jason Kenney, premier ministre de l'Alberta

« "Le centre Herb Jamieson fournira une capacité d'accueil actualisée et très nécessaire à Edmonton. Nous sommes engagés à fournir un soutien à ces personnes très vulnérables afin de répondre aux besoins émergents et de leur permettre de se rétablir à long terme. Nous soutenons la mission du centre Herb Jamieson qui consiste à aider les gens à sortir de l'itinérance et à s'intégrer dans la communauté. » -- L'honorable Rajan Sawhney, ministre des Services communautaires et sociaux

« Notre gouvernement travaille à renforcer notre système de logement afin qu'il puisse soutenir les Albertains qui en ont le plus besoin, maintenant et dans les années à venir. Les investissements faits en partenariat avec le gouvernement fédéral, comme celui-ci dans le Herb Jamieson Centre de Hope Mission, permettent d'avoir des refuges d'urgence plus modernes qui peuvent offrir des services de soutien en santé physique et mentale aux personnes dans le besoin. » -- L'honorable Josephine Pon, ministre des Aînés et du Logement

« "Le nouveau centre Herb Jamieson sera une ressource vitale pour tous ceux qui franchissent nos portes à la recherche d'un abri. Je suis reconnaissant au gouvernement de l'Alberta et à tous nos donateurs pour leur soutien. Grâce à vous, cette vision deviendra réalité. » -- Bruce Reith, directeur exécutif, Hope Mission

Le gouvernement du Canada , par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, et le gouvernement de l' Alberta investissent dans le partenariat pour la création de résidences en milieu rural dans le cadre de l'entente bilatérale Canada - Alberta aux termes de la Stratégie nationale sur le logement.

, par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, et le gouvernement de l' investissent dans le partenariat pour la création de résidences en milieu rural dans le cadre de l'entente bilatérale - aux termes de la Stratégie nationale sur le logement. Le coût total de la reconstruction du Herb Jamieson Centre s'élèvera à 16 millions de dollars, selon les estimations.

À l'heure actuelle, le Herb Jamieson Centre est composé d'un immeuble, construit en 1954 et appartenant à Alberta Infrastructure, à côté duquel se trouve une roulotte temporaire. La capacité totale est de 285 places.

appartenant à Alberta Infrastructure, à côté duquel se trouve une roulotte temporaire. La capacité totale est de 285 places. En 2019-2020, le ministère des Services communautaires et sociaux de l' Alberta a versé 5,5 millions de dollars à Hope Mission pour exploiter 525 places dans le principal refuge d'urgence pour les sans-abri de Hope Mission et le Herb Jamieson Centre.

a versé 5,5 millions de dollars à Hope Mission pour exploiter 525 places dans le principal refuge d'urgence pour les sans-abri de Hope Mission et le Herb Jamieson Centre. Pendant la reconstruction du Herb Jamieson Centre, Hope Mission augmentera la capacité de l'immeuble principal pour pouvoir accueillir 540 personnes.

Hope Mission collabore avec la Ville d' Edmonton afin d'obtenir les permis requis pour utiliser le gymnase d'une église locale comme espace de débordement d'urgence, au besoin.

afin d'obtenir les permis requis pour utiliser le gymnase d'une église locale comme espace de débordement d'urgence, au besoin. Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles, et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles, et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique. La SNL repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et sur l'engagement continu d'autres intervenants - municipalités, gouvernements et organismes autochtones, secteurs social et privé - afin d'améliorer concrètement les conditions de vie des Canadiens.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Le ministère des Aînés et du Logement de l'Alberta favorise la production de logements abordables et appuie l'accès à diverses options de logement pour les Albertains qui en ont le plus besoin. Il collabore avec les aînés, leurs familles, les aidants naturels, les Albertains ayant besoin d'aide au logement, les collectivités de la province et d'autres partenaires gouvernementaux. Pour une description détaillée du ministère, de ses programmes et de ses initiatives, visitez le site alberta.ca/ministry-seniors-housing.aspx.

Apprenez-en plus sur les programmes de logement abordable de l'Alberta et Hope Mission.

