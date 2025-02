Nouveau record : un demi-milliard de dollars d'investissements immobiliers à Drummondville !

Bilan annuel de la construction 2024

DRUMMONDVILLE, QC, le 3 févr. 2025 /CNW/ - Drummondville atteint un sommet historique en 2024 avec des investissements totalisant plus de 501 M$. Un dynamisme remarquable qui illustre la vitalité de la ville, notamment par la délivrance de permis qui ont engendré l'ajout de 1211 logements sur le territoire !

Cette augmentation importante du nombre de logements contribue, notamment, à atténuer la pénurie locative à Drummondville, faisant passer le taux d'inoccupation des logements locatifs de 0,5 % à 1,5 % en un an seulement1 - une avancée significative qui répond à une préoccupation majeure de la population et des familles.

« Cet accomplissement résulte d'efforts concertés pour faire de Drummondville un modèle en matière d'aménagement urbain et de développement. Tout cela est possible grâce au fait que nous comptons, dans notre milieu, sur un écosystème d'entrepreneurs et de promoteurs actifs qui comprennent le besoin et qui y contribuent à y répondre, en proposant des projets étant en adéquation avec notre vision et nos valeurs. Nous sommes fiers de constater que ces investissements profitent directement à notre communauté en offrant des logements de qualité et en stimulant l'économie locale. », a commenté Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville.

Une année sous le signe de l'investissement

Le secteur résidentiel a dominé l'année 2024 avec l'émission de 315 permis pour de nouvelles constructions représentant une valeur de 222,1 M$. Parallèlement, les investissements dans le secteur commercial ont atteint 68,7 M$, et ceux dans le secteur public 8,8 M$, portant les investissements totaux en construction neuve à près de 300 M$.

En outre, plus de 133 M$ ont été investis dans des projets de rénovation, de modification et d'agrandissement de bâtiments commerciaux, industriels et publics. Ces chiffres impressionnants font de 2024 une année exceptionnelle pour le développement urbain de Drummondville.

Un nouveau programme pour soutenir la croissance

Dans l'optique de poursuivre ce dynamisme immobilier, la Ville de Drummondville vient tout juste d'adopter un programme novateur de crédit de taxes foncières résidentielles. Piloté par le Chantier de suivi du plan d'action en habitation, ce programme vise à augmenter l'offre de logements locatifs en stimulant la construction et le réaménagement de bâtiments résidentiels.

Ce crédit offre une exonération de 100 % des taxes foncières sur l'évaluation des travaux pour les logements admissibles, et ce, pour une durée maximale de cinq ans. Le programme comporte deux volets : la construction de nouveaux bâtiments et le réaménagement de bâtiments existants. Les propriétaires doivent toutefois respecter certaines conditions, comme des plafonds de loyer pour assurer l'accessibilité des logements et une utilisation exclusivement locative pendant une période minimale de cinq ans.

Un dernier trimestre impressionnant

Le quatrième trimestre de 2024 a brillamment conclu cette année exceptionnelle, avec la création de 365 logements représentant une valeur de 158 M$, soit une augmentation de 118 M$ par rapport à la même période en 2023. Dans le secteur des nouvelles constructions résidentielles, 76 projets ont été réalisés, totalisant 42,5 M$ d'investissements.

Ces résultats confirment la volonté de Drummondville d'accroître l'offre de logements pour répondre aux besoins de sa population, tout en renforçant son attractivité et sa prospérité économique. Une belle lancée pour une ville en pleine effervescence!

_____________________________ 1 Société canadienne d'hypothèques et de logement, statistiques sur le marché locatif primaire - automne 2024

