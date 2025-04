Dévoilement des résultats de l'Indicateur municipal de la firme Léger à Drummondville : des citoyens fiers et satisfaits !

DRUMMONDVILLE, QC, le 1er avril 2025 /CNW/ - Drummondville, une ville où qualité de vie, esprit familial et services de proximité façonnent l'identité citoyenne : voilà ce qui ressort des résultats exceptionnels obtenus par la Ville dans l'Indicateur municipal 2025, un rigoureux sondage mené par la firme Léger pour évaluer la performance et la satisfaction citoyenne des municipalités du Québec.

Avec un taux de satisfaction générale de 82 % pour la qualité de ses services, Drummondville se démarque des autres villes de taille comparable (50 000 à 99 999 habitants) en obtenant des résultats supérieurs à la moyenne dans tous les indicateurs, à une exception près. Il s'agit d'un accomplissement remarquable puisque la Ville, rappelons-le, dispose d'une charge fiscale moyenne des logements par unité d'habitation environ 25 % plus basse que les villes semblables, selon le plus récent profil financier du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

« Ces résultats illustrent non seulement l'excellence de notre administration municipale et la qualité des services offerts par notre personnel, mais aussi le fait que Drummondville est un milieu de vie où les citoyens s'épanouissent pleinement. Avec une gestion rigoureuse et efficiente des ressources, nous réussissons à offrir des services de proximité de grande qualité à un coût raisonnable, dans un environnement dynamique et à échelle humaine. C'est une fierté de constater que nos citoyens en sont satisfaits, et nous continuerons le travail avec autant d'ardeur », a affirmé Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville.

Un fort sentiment d'appartenance

Le sentiment de fierté et d'appartenance est particulièrement fort à Drummondville. En effet, parmi les quelque 2 000 personnes de 18 ans et plus sondées en janvier et février, 86 % se disent fiers d'y vivre, 80 % ressentent un fort sentiment d'appartenance à leur communauté, et 88 % aiment leur ville. Parmi les raisons évoquées figurent la qualité de vie, un environnement propre et sécuritaire, ainsi que le fait que Drummondville est un excellent endroit pour élever une famille.

Par ailleurs, 75 % des répondants n'ont pas l'intention de déménager au cours des cinq prochaines années, témoignant ainsi de l'attrait durable de la Ville. Lorsqu'on leur demande de décrire spontanément Drummondville, les citoyens indiquent des mots-clés comme famille, qualité de vie, développement économique, culture, durabilité et bien-être.

Une qualité des services municipaux reconnue

La satisfaction des citoyens à l'égard des services municipaux est un facteur clé dans ces résultats exceptionnels. Dans la catégorie des travaux publics et de la gestion des matières résiduelles, les taux de satisfaction sont particulièrement élevés : 91 % pour la collecte des résidus organiques, 90 % pour la collecte des matières recyclables, 90 % pour la propreté des quartiers et 87 % pour la qualité de l'eau potable.

En matière de culture et de loisirs, la bibliothèque municipale atteint là-encore un taux de satisfaction remarquable de 94 %. Dans le domaine des loisirs, 89 % des répondantes et des répondants sont satisfaits des activités sportives offertes, 88 % de l'aménagement des parcs et espaces verts et 87 % des équipements des parcs. Enfin, le Service de sécurité incendie et de sécurité civile bénéficie d'une reconnaissance exemplaire, avec 96 % de satisfaction.

« Ces résultats témoignent du dévouement et du professionnalisme exceptionnels de toute notre équipe municipale. Jour après jour, nos employés travaillent avec rigueur et passion pour offrir des services de qualité aux citoyennes et citoyens. Je suis extrêmement fier de notre organisation et de l'engagement dont elle fait preuve. Je remercie d'ailleurs sincèrement les membres de nos équipes, des professionnels que l'on retrouve aux quatre coins de notre organisation », a ajouté Francis Adam, directeur général de la Ville de Drummondville.

« L'Indicateur municipal donne une voix à la majorité silencieuse. À Drummondville, cette voix se fait entendre avec force : les résultats obtenus sont tout simplement exceptionnels. Non seulement la Ville surpasse la norme Léger dans presque tous les domaines, mais elle se distingue aussi par un niveau de fierté, de satisfaction et d'attachement rarement observé ailleurs. Ces résultats témoignent d'une administration à l'écoute, d'un milieu de vie de grande qualité et d'une communauté mobilisée », a noté Guillaume Gingras, directeur de recherche, affaires publiques chez Léger et responsable de l'étude Indicateur municipal.

Des partenaires de choix

La Ville est également très fière de la performance de ses mandataires, qui se démarquent par la qualité de leurs services. Les résultats du sondage en témoignent : 93 % des personnes sondées sont satisfaites de l'offre de la Maison des arts Desjardins Drummondville, 92 % sont satisfaites de l'offre du Réseau aquatique Drummondville, 90 % de l'offre des centres communautaires et 88 % de l'offre de Drummondville sports.

En ce qui concerne la sécurité, 84 % des citoyens disent se sentir en sécurité à Drummondville, et 86 % sont satisfaits des services rendus par la Sûreté du Québec. Comme dans plusieurs villes du Québec, Drummondville fait face à des défis liés à l'itinérance, à la pauvreté et à la santé mentale, des préoccupations soulevées par les répondants du sondage. Consciente du dossier, la Ville est déjà proactive dans la mise en place de solutions concrètes pour y répondre.

De la matière première

Ce sondage a également permis à la Ville de recueillir des données précieuses sur plusieurs aspects clés, notamment le service du 311, les outils de communication, les services numériques souhaités et l'image de marque municipale. Ces éléments, principalement issus de la Planification stratégique 2023-2027, alimenteront la réflexion et orienteront les actions futures afin de mieux répondre aux besoins de la population.

Le sondage a aussi mis en lumière certaines préoccupations des citoyens, notamment la fluidité de la circulation, qui est le seul indicateur sous la moyenne, ainsi que l'abordabilité et l'accessibilité des logements. Consciente de ces enjeux, la Ville a déjà mis en place des mesures concrètes et continuera d'agir de manière proactive pour y répondre.

À propos de l'Indicateur Léger

L'Indicateur municipal est un sondage conçu par la firme Léger afin d'évaluer la performance et la satisfaction citoyenne des municipalités québécoises. À Drummondville, le sondage a été distribué par la poste à quelque 40 707 ménages. Du lot, 2 083 résidents âgés de 18 ans et plus ont répondu au questionnaire en ligne entre le 14 janvier et le 10 février 2025. Les résultats ont été pondérés selon l'âge, le sexe, le secteur de résidence et le niveau de scolarité, garantissant ainsi un échantillon représentatif de la population locale.

Pour consulter tous les résultats du sondage ainsi que la méthodologie, rendez-vous au drummondville.ca/dmv-en-tete.

