Le record de ventes historique établi en 2018 a été surpassé

Les ventes annuelles cumulatives se chiffrent à 63 379 unités

Subaru enregistre des ventes au détail de 5 522 unités en novembre

Les Forester et Solterra ont enregistré le meilleur mois de novembre de leur histoire

La Forester signe un record de ventes cumulatives

MISSISSAUGA, ON, le 11 déc. 2024 /CNW/ - Subaru Canada, Inc., (SCI) a établi un nouveau record de ventes historique en 2024, alors qu'il reste encore un mois avant de terminer l'année. Le mois de novembre s'est conclu avec des ventes de 5 522 unités, ce qui correspond à une hausse de 6,4 p. cent par rapport à novembre 2023 et porte le total des ventes cumulatives annuelles à 63 379 véhicules. Cela correspond à une hausse de 27,1 p. cent par rapport à la même période l'an dernier et dépasse le précédent record annuel de 58 070 unités enregistré en 2018.

Les Subaru Solterra et Forester ont toutes deux enregistré leur meilleur mois de novembre jusqu'ici, la Forester établissant un record de ventes cumulatives annuelles pour la marque. La Forester rejoint ainsi les modèles Crosstrek et Solterra, qui ont tous deux établi leurs records annuels le mois dernier.

La Subaru Forester a été entièrement revampée pour 2025, apportant un style plus racé, une sécurité améliorée, de nouvelles technologies et une dynamique de conduite rehaussée à cette gamme de VUS. Outre les améliorations apportées au modèle de nouvelle génération, la Forester conserve les attributs qui la rendent unique dans son segment, comme son excellente visibilité et ses robustes capacités tout-terrain.

« Ce record de ventes historique témoigne des efforts de notre réseau de concessionnaires », a déclaré Tomohiro Kubota, président du conseil, président et chef de la direction de SCI. « Nous souhaitons remercier ces gens dévoués qui placent toujours le client au premier plan. »





Novembre 2024 5 522 Réel pour le mois 5 188 Année précédente (même mois) 334 Écart 6,4 % MÀCJ c. MPAD 63 379 2024 AÀCJ 49 851 2023 AÀCJ 13 528 Écart 27,1 % AÀCJ c. MPAD 10 887 T4 2024 9 984 T4 2023 903 Écart 9,0 % Ventes du trimestre en cours c. MPAD

À propos de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale en propriété exclusive de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 96 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur X.

