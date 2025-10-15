Les données révèlent que les entreprises peinent à passer de l'intention à l'action disciplinée, laissant les entreprises prisonnières de cycles de mise en œuvre incomplète de l'IA.

LOS ANGELES, le 15 oct. 2025 /CNW/ - AuditBoard, la principale plateforme mondiale alimentée par l'IA pour les risques connectés, a annoncé aujourd'hui les conclusions de son rapport sur l'intelligence des risques, qui révèle une faille critique dans la gestion des risques d'entreprise : alors que 53 % des entreprises mettent en œuvre des outils d'IA, nombre d'entre elles sont piégées dans des cycles d'exécution incohérente, ce qui se traduit par de fortes baisses de confiance et un blocage du déploiement en « mode pilote ».

Le premier rapport, qui combine des données de plateforme exclusives qui comprennent plus de 50 % du Fortune 500 avec des perspectives d'enquête de plus de 400 leaders mondiaux du risque, définit le « piège de la maturité intermédiaire » comme le principal obstacle à la conversion d'une activité d'investissement élevée en une résilience et une prévoyance durables par les entreprises.

« L'environnement de risque d'aujourd'hui est plus complexe et dynamique que jamais, et les entreprises se tournent de plus en plus vers l'IA pour évoluer dans ce paysage de menaces, a déclaré Happy Wang, responsable en chef des produits et de la technologie chez AuditBoard. Nos données indiquent que les entreprises sont désireuses d'expérimenter et d'investir, mais que l'intention ne se traduit pas par une exécution fiable. La principale différence entre les chefs de file et les retardataires n'est pas le budget, mais la rigueur pour intégrer la gouvernance, l'appropriation et la cadence dans toutes les dimensions du risque. »

Principales conclusions du rapport :

1. L'IA est le critère déterminant de la maturité en matière de risques, mais la confiance est fragile

Une grande ambition, mais une exécution fragile : 53 % des entreprises mettent en œuvre des outils d'IA et 39 % développent des compétences en IA/ML.

53 % des entreprises mettent en œuvre des outils d'IA et 39 % développent des compétences en IA/ML. Volatilité de la confiance : l'enquête a révélé que les taux d'acceptation de l'IA ont baissé d'environ 30 % en juillet, après une forte adoption initiale en mai et juin, avec des délais de prise de décision plus longs. Cette volatilité est directement liée au manque de clarté de la gouvernance, qui fait que l'adoption reste bloquée en mode pilote.

l'enquête a révélé que les taux d'acceptation de l'IA ont baissé d'environ 30 % en juillet, après une forte adoption initiale en mai et juin, avec des délais de prise de décision plus longs. Cette volatilité est directement liée au manque de clarté de la gouvernance, qui fait que l'adoption reste bloquée en mode pilote. Manque de gouvernance : moins de 30 % des dirigeants se sentent préparés aux exigences de gouvernance de l'IA à venir, ce qui indique un manque d'appropriation claire qui sape la confiance.

moins de 30 % des dirigeants se sentent préparés aux exigences de gouvernance de l'IA à venir, ce qui indique un manque d'appropriation claire qui sape la confiance. Les risques émergents stimulent l'embauche : 70 % des personnes interrogées prévoient d'augmenter le personnel chargé de la gestion des risques au cours des deux prochaines années, et 40 % prévoient d'augmenter le personnel chargé de la cybersécurité.

2. Le « piège de la maturité moyenne » nuit à la résilience

La coordination fait défaut : deux tiers des entreprises restent cloisonnées au niveau de la structure, des systèmes ou de la prise de décision.

deux tiers des entreprises restent cloisonnées au niveau de la structure, des systèmes ou de la prise de décision. Le suivi est incohérent : ce piège se caractérise par des sursauts d'activité (tels que des pics de collaboration ou d'enregistrement des risques) qui ne sont pas durables. Par exemple, la collaboration s'est intensifiée en juillet mais s'est rapidement estompée, empêchant tout progrès continu.

ce piège se caractérise par des sursauts d'activité (tels que des pics de collaboration ou d'enregistrement des risques) qui ne sont pas durables. Par exemple, la collaboration s'est intensifiée en juillet mais s'est rapidement estompée, empêchant tout progrès continu. La mise en œuvre est incomplète : le rapport recense cinq dimensions du risque connecté (IA et automatisation, maturité du contrôle, cadres et couverture, collaboration et discipline en matière de risques et de questions) et montre que la cohérence entre ces dimensions fait défaut à la plupart des entreprises.

3. Les dirigeants transforment la gouvernance en avantage stratégique

Le rapport constate que les dirigeants qui parviennent à se libérer du piège de la maturité intermédiaire se distinguent en transformant la gestion des risques en une source de prévoyance et de confiance :

Institutionnaliser la cadence : ils font de la surveillance des risques un point permanent des réunions du conseil d'administration et de la direction, au lieu de la traiter de manière réactive.

ils font de la surveillance des risques un point permanent des réunions du conseil d'administration et de la direction, au lieu de la traiter de manière réactive. Intégrer la discipline : ils considèrent l'adoption de contrôles et l'enregistrement des risques comme des habitudes de gestion permanentes, et non comme des événements périodiques de mise en conformité.

ils considèrent l'adoption de contrôles et l'enregistrement des risques comme des habitudes de gestion permanentes, et non comme des événements périodiques de mise en conformité. Relier les risques : ils adaptent l'audit, le risque, la conformité et la sécurité de l'information à des indicateurs de rendement communs et institutionnalisent l'engagement interfonctionnel régulier.

« La mise en œuvre de l'IA est en train de devenir un moment décisif pour chaque entreprise, a commenté Raul Villar Jr, directeur général d'AuditBoard. Notre étude montre que le "piège de la maturité intermédiaire" n'est pas un problème de budget; il s'agit d'un écart d'exécution où une gouvernance incohérente sape toutes les promesses de l'IA. Pour combler cette lacune, les entreprises doivent faire de la gouvernance une habitude continue et partagée par les équipes d'audit, de risque et de conformité. »

Feuille de route pour l'action

Le rapport présente une feuille de route permettant aux entreprises d'atteindre la maturité en matière de risques connectés en trois phases : établir une gouvernance claire, stimuler la discipline d'exécution et développer le leadership sur le marché.

Le rapport complet sur l'intelligence des risques et le plan d'action peuvent être téléchargés ici.

À propos d'AuditBoard

AuditBoard est la principale plateforme de gestion des risques et de la conformité alimentée par l'IA, qui transforme la façon dont les plus grandes entreprises du monde gèrent les risques. Plus de 50 % des entreprises figurant au classement Fortune 500 font confiance à AuditBoard pour améliorer leur gestion de l'audit, du risque et de la conformité. AuditBoard est très bien notée par ses clients sur G2, Capterra et Gartner Peer Insights, et a récemment été classée, pour la sixième année consécutive, comme l'une des entreprises technologiques dont la croissance est la plus rapide en Amérique du Nord par Deloitte. Pour en savoir plus, visitez le site : AuditBoard.com.

Personne-ressource :

Laura Groshans

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2728062/AuditBoard_Logo.jpg

SOURCE AuditBoard, Inc