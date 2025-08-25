OTTAWA, ON, le 25 août 2025 /CNW/ - Dans le domaine de la propriété intellectuelle, le Canada présente à la fois des points forts et des faiblesses persistantes en matière d'innovation dans 35 domaines technologiques clés. C'est ce que révèle une nouvelle étude du Conference Board du Canada.

« La propriété intellectuelle est un moteur important de l'innovation, de la liberté d'action des entreprises et de la croissance économique, souligne Alain Francq, directeur de l'équipe Innovation et technologie au Conference Board du Canada. Les brevets mettent en lumière les secteurs où le Canada possède un avantage unique en matière d'innovation et a su se tailler une place privilégiée à l'échelle mondiale. Pour rivaliser avec les chefs de file mondiaux, il faut miser sur des stratégies d'innovation dans les domaines où nous connaissons déjà du succès et avons le potentiel de réussir à l'international. Le présent rapport décrit diverses facettes de cet avantage. »

L'étude compare la performance du Canada à celle des autres pays du monde dans 35 domaines technologiques clés et s'appuie sur les données liées aux brevets pour mesurer la spécialisation technologique et l'avantage concurrentiel mondial. Les résultats montrent que le pays est un leader en matière d'innovation dans 10 domaines technologiques et qu'il présente des atouts dans cinq secteurs émergents, principalement dans des industries traditionnelles et fortement axées sur le savoir.

Toutefois, le Canada recule dans sept domaines et accuse un retard dans 13 autres, des faiblesses qui touchent plusieurs secteurs et mettent en évidence des lacunes structurelles dans l'écosystème de l'innovation -- notamment en matière de main-d'œuvre spécialisée, de capacité de recherche, d'entreprises phares et de capital.

Les principaux domaines de spécialisation comprennent le génie civil, les produits pharmaceutiques et la biotechnologie, où le Canada détient, en proportion de son portefeuille total de brevets, au moins 1,5 fois plus de brevets que la moyenne mondiale. C'est dans les moteurs et turbines, la nanotechnologie et les procédés thermiques que le Canada est le plus concurrentiel, le taux de croissance des brevets canadiens dans ces domaines étant largement supérieur à la moyenne mondiale pour la période allant de 2012 à 2022.

Malgré ces atouts, pour les innovateurs canadiens, le chemin vers la commercialisation demeure entravé par des inefficacités structurelles. La propriété des brevets au pays est particulièrement fragmentée - comparé à ses homologues, le Canada compte moins de brevets par titulaire dans tous les domaines technologiques et nettement moins d'entreprises titulaires de vastes portefeuilles de brevets. Cette structure de propriété partagée réduit la liberté d'action des entreprises et complique le déploiement de l'innovation sur le marché.

Les priorités sectorielles du Canada correspondent aux atouts du pays en matière d'innovation dans les technologies propres, les secteurs des ressources et les sciences de la vie, mais ses priorités sectorielles ne correspondent que partiellement à ses atouts en matière d'innovation dans la fabrication de pointe, l'agroalimentaire, et les technologies numériques et l'intelligence artificielle. Ces décalages représentent des occasions manquées dans des secteurs dont la valeur sur le marché n'est plus à démontrer.

Pour relever ces défis, il faudra mettre en place des politiques ciblées et des programmes visant à accroître la taille des portefeuilles de brevets nationaux, à renforcer les voies vers la commercialisation et à mieux harmoniser les priorités sectorielles avec les atouts au chapitre de l'innovation. À défaut d'adopter des mesures proactives pour inverser le déclin dans ces secteurs, le Canada risque de prendre encore plus de retard dans l'économie mondiale de l'innovation.

