Nouveau rapport : Les tendances en matière de rémunération dans le contexte de la COVID-19

82 % des cadres supérieurs craignent de perdre leurs meilleurs talents; parmi eux, 41 % croient que les réductions de salaire et les gels de salaires prévus en sont responsables

75 % des entreprises ont maintenu ou augmenté le salaire des nouveaux employés depuis le début de la pandémie

24 % des employeurs sont plus disposés à négocier une rémunération avec les candidats aujourd'hui qu'il y a un an

Le Guide salarial 2021 de Robert Half révèle des salaires de départ pour plus de 260 postes

TORONTO, le 27 oct. 2020 /CNW/ - Les employeurs ont une liste de préoccupations qui ne cesse de s'allonger dernièrement, notamment la perte de leurs employés les plus performants, selon un rapport récent de la firme internationale de recrutement de personnel Robert Half. La majorité des cadres supérieurs interrogés (82 %) se disent inquiets de la capacité de leur entreprise à maintenir en poste leur précieux personnel, 34 % d'entre eux étant très inquiets. Parmi ces répondants, 41 % attribuent leur inquiétude aux réductions de salaire ou aux gels de salaires prévus dans un avenir proche.

La recherche est effectuée parallèlement à la publication du Guide salarial 2021 de Robert Half, qui fournit des échelles salariales de départ pour plus de 260 postes dans les domaines de la comptabilité, des finances, de la technologie et du soutien administratif.

« La pandémie a fait en sorte que les organisations sont passées à la vitesse supérieure et que de nombreux employés ont assumé des charges de travail plus lourdes, déclare David King, président de district principal du Canada à Robert Half. Même si certaines entreprises offrent des avantages non monétaires, comme des options offrant une plus grande flexibilité dans la journée de travail ou l'accès à d'importantes ressources en santé et bien-être, beaucoup ont aussi été forcées de réduire ou de geler les salaires. Pour cette raison, les employeurs doutent de plus en plus de leur capacité à maintenir en poste des employés très performants alors qu'ils continuent de faire face aux répercussions économiques de la COVID-19. »

L'état actuel des salaires des nouveaux employés

Même en période de chômage élevé, la majorité des entreprises offrent aux nouvelles recrues une rémunération qui atteint ou dépasse les chiffres d'avant la crise. Plus de la moitié des cadres supérieurs interrogés (56 %) ont déclaré que les salaires de départ des nouveaux employés sont restés stables depuis le début de la COVID-19. Environ un répondant sur cinq (19 %) a signalé une augmentation de la rémunération de base.

Volonté de négocier le salaire avec les candidats

Plus de 8 cadres supérieurs sur 10 (81 %) ont indiqué qu'ils sont tout aussi disposés à négocier un salaire avec les nouveaux employés aujourd'hui qu'il y a un an. Parmi ceux-ci, 24 % ont dit qu'ils étaient plus ouverts à discuter du salaire de départ avec les candidats à l'heure actuelle qu'il y a 12 mois.

Les gestionnaires des moyennes entreprises (de 500 à 999 employés) et les gestionnaires du secteur de la technologie sont plus susceptibles d'être ouverts à la négociation de salaire qu'il y a un an.

« Les employeurs accordent une grande importance aux professionnels qui possèdent les compétences et l'expertise nécessaires pour appuyer les nouvelles priorités opérationnelles découlant de la pandémie, ajoute M. King. Lorsqu'il est question de négocier des offres d'emploi, non seulement ces candidats ont un avantage, mais nous constatons que les employeurs sont aussi plus ouverts à discuter de la rémunération plus tôt dans le processus d'embauche. Il est maintenant crucial de connaître les tendances salariales actuelles pour être prêt à offrir les salaires concurrentiels nécessaires pour embaucher rapidement les meilleurs talents. »

Visitez le Calculateur de salaires de Robert Half pour consulter les échelles salariales de départ pour des centaines de postes ajustés aux marchés locaux.

À propos du rapport

Le sondage en ligne a été mis au point par Robert Half et mené par une firme de sondage indépendante du 10 juillet au 9 août 2020. Il comprend des réponses de plus de 600 cadres supérieurs travaillant dans des entreprises qui comptent 20 employés ou plus partout au Canada.

À propos du Guide salarial

Robert Half publie des rapports sur les salaires depuis 1950. Les renseignements contenus dans le Guide salarial sont basés sur des milliers de recherches d'emploi, de négociations et de placements gérés par les responsables de la dotation et du recrutement de Robert Half. Les guides ne tiennent pas compte des salaires continus ou réguliers parce que de nombreux facteurs externes - notamment l'ancienneté, l'éthique de travail, le rendement et la formation - ont une incidence sur les salaires des professionnels à temps plein tout au long de leur carrière.

À propos de Robert Half

Fondée en 1948, Robert Half est la première et plus grande firme de recrutement de personnel spécialisé au monde. L'entreprise compte plus de 300 bureaux de dotation dans le monde et offre des services d'embauche et de recherche d'emploi à roberthalf.ca Pour obtenir d'autres conseils de carrière et de gestion, visitez le blogue de Robert Half à roberthalf.ca/blog.

