L'IRSST publie un rapport sur l'utilisation d'une approche visant à améliorer la communication et le soutien aux personnes en réadaptation au travail

MONTRÉAL, le 20 nov. 2024 /CNW/ - L'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) annonce la publication d'un nouveau rapport intitulé Opérationnaliser l'approche de l'entretien motivationnel pour la réadaptation au travail. Ce rapport explore la faisabilité d'une approche de communication qui a été opérationnalisée dans le cadre de la réadaptation des personnes ayant un trouble musculosquelettique (TMS) causant une absence prolongée du travail.

L'entretien motivationnel est une approche centrée sur la personne qui permet de réduire les tensions dans la relation avec le professionnel. Cette tension est particulièrement propice dans un contexte de retour au travail. L'approche a été opérationnalisée en élaborant entre autres une logique de tâches à effectuées soutenues par des outils et illustrés par des vidéos et divers exemples tirés de la pratique. Les auteurs ont également évalué l'utilisabilité de cette opérationnalisation auprès de professionnels de la réadaptation en testant l'approche avec des patients standardisés. Aussi, des personnes ayant une incapacité au travail se sont prononcées sur cette façon de communiquer.

Selon Marie-France Coutu, chercheure principale de cette étude et professeure titulaire de la chaire de recherche en réadaptation (Fondation J.A. Bombardier et Pratt & Whitney) : « L'entretien motivationnel permet d'établir une relation de soutien et d'accompagnement essentielle au processus de réadaptation au travail pour les personnes ayant une incapacité au travail. » [Lien vers l'étude]

Pour en savoir plus sur les recherches de l'IRSST, suivez-nous sur le Web, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, et YouTube.

À propos de l'IRSST L'IRSST est un organisme de recherche scientifique reconnu pour la qualité de ses travaux et son expertise en santé et sécurité au travail. Créé en 1980, l'Institut est financé par la CNESST et soutient des initiatives pour améliorer la santé et sécurité au travail au Québec.

SOURCE Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST)

Source: Lina Benqassmi, Conseillère en communications, IRSST, 438 529 9290, [email protected]