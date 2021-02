Nouveau rallye familial : à la découverte du jardin de sculptures du parc René-Lévesque

MONTRÉAL arrondissement de Lachine, le 23 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Dès le 26 février, les citoyens sont invités à découvrir le riche patrimoine artistique du parc René-Lévesque en participant à un rallye questionnaire. Disponibles en ligne, les questions de cette activité ludique peuvent être répondues sur un téléphone mobile à l'aide d'un code à barres 2D (code QR) accessible à l'entrée du parc. Le questionnaire est également offert en version imprimable (PDF) sur le site lachine.ca

C'est à l'aide d'une quinzaine de questions d'observation du jardin de sculptures que les visiteurs pourront découvrir sous un nouvel angle le parc René-Lévesque, élu Lieu coup de coeur des Montréalais d'Opération patrimoine Montréal en 2019.

« Nous vous invitons à venir découvrir ou redécouvrir, par le biais d'un rallye familial ludique, le parc René-Lévesque qui est l'hôte de l'un des plus grands jardins de sculptures contemporaines du Canada. En bulle familiale, venez profiter des paysages idylliques de ce site et apprécier les magnifiques couchers de soleil », a déclaré la conseillère de la Ville, madame Micheline Rouleau.

Le jardin de sculptures

Avec une collection de près de 50 œuvres, les parcs riverains de Lachine forment l'un des plus grands jardins de sculptures contemporaines au Canada. La plus grande concentration de ces productions artistiques se trouve au parc René-Lévesque où il est possible d'admirer des œuvres d'artistes de renom tels que Michel Goulet, Robert Roussil et Bill Vazan.

Consignes sanitaires

Les gens intéressés par l'activité sont invités à respecter les consignes sanitaires en vigueur au moment de leur visite ainsi que les heures d'ouverture du parc.

