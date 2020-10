Nouveau programme Techniques en pharmacie pour deux cégeps Montréalais

QUÉBEC, le 16 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre reponsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, se réjouit de l'autorisation accordée aux Cégeps Gérald-Godin et Rosemont d'offrir le nouveau programme Techniques en pharmacie qui a été annoncée par la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann.

Au total, 10 cégeps pourront dispenser le nouveau programme d'études collégiales Techniques de pharmacie, et ce, dès l'année scolaire 2021-2022. Cette offre de formation étendue à travers le Québec permettra de former annuellement plus de 160 techniciens en pharmacie, répondant ainsi au besoin de main-d'œuvre dans ce domaine. Cette initiative se veut également un soutien au rôle des cégeps, des pôles incontournables dans la vie sociale, culturelle et économique des régions du Québec.

Les techniciens en pharmacie prêteront main-forte aux pharmaciens, et ce, dans le respect de leur champ de compétences, pour assurer le maintien d'une offre de services pharmaceutiques de qualité. Alors que les pharmaciens pourront se concentrer davantage sur le service offert aux clients, les techniciens pourront réaliser l'inventaire des médicaments, par exemple.

Citations :

« Montréal peut compter sur la présence sur son territoire de 13 des 48 cégeps, ce qui fait de notre Métropole une destination de choix pour ceux qui désirent s'orienter vers des études supérieures. Les programmes offerts aux étudiants montréalais, mais également aux nombreux étudiants des quatre coins du Québec, permettent à notre région métropolitaine de former les futurs travailleurs du domaine de la santé. Je suis heureuse que les cégeps Gérald-Godin et Rosemont offriront ce nouveau programme en Techniques en pharmacie dès 2021. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour plusieurs institutions d'enseignement supérieur, car elles bénéficieront du temps nécessaire à l'implantation du nouveau programme d'études collégiales Techniques de pharmacie, en vue d'accueillir les prochains étudiants dès la rentrée automnale 2021. Je les remercie à l'avance pour leur contribution à la réussite de la mise en place de ce programme. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

À la suite de la formation, les techniciens en pharmacie pourront travailler autant dans les établissements de santé que dans les pharmacies communautaires.

Le projet de programme d'études couvre l'ensemble du travail technique, clinique et administratif relié au circuit du médicament, notamment le fonctionnement administratif d'une pharmacie, les inventaires, les systèmes d'information, le contrôle de la qualité, la gestion des ressources humaines, la préparation des médicaments et la collaboration aux soins prodigués par le pharmacien.

14 cégeps ont répondu à l'appel de propositions.

Les établissements sélectionnés sont : Cégep de Rosemont , Cégep Sorel-Tracy , Cégep Gérald-Godin, Cégep de Thetford, Cégep de Baie-Comeau , Collège d'Alma, Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Cégep de Rivière-du-Loup, Cégep de Drummondville et Cégep Limoilou.

Le nombre d'autorisations à accorder a été séparé en trois groupes de régions, soit : deux autorisations pour Québec et Chaudière-Appalaches, trois autorisations pour Montréal, Laval, Lanaudière, Laurentides et Montérégie et cinq autorisations pour les autres régions.

, Lanaudière, Laurentides et Montérégie et cinq autorisations pour les autres régions. Le ministère de l'Enseignement supérieur suit l'évolution des besoins de main-d'œuvre dans les pharmacies d'établissements de santé et dans les pharmacies communautaires. Si cela s'avère nécessaire, d'autres appels de propositions pourront être réalisés au cours des prochaines années.

