MONTRÉAL, le 24 févr. 2022 /CNW/ - La sécurité dans notre pays commence chez les jeunes. En aidant les jeunes à faire de bons choix, à développer leurs compétences et à rester à l'école, on évite qu'ils se tournent vers le crime. Pour cette raison, le gouvernement du Canada investit dans des projets de prévention du crime adaptés aux besoins des jeunes par l'entremise de la Stratégie nationale pour la prévention du crime (SNPC).

Aujourd'hui, le ministre de Sécurité publique, l'honorable Marco Mendicino, et le député de Bourassa (Québec), Emmanuel Dubourg, ont annoncé de nouveaux soutiens pour aider les jeunes à se détourner du crime. Avec la somme de 1,5 million, le projet Jeunesse en action Montréal-Nord Un itinéraire pour tous fera toute la différente pour les jeunes du quartier.

Ce projet créera un programme d'intervention pour les jeunes. Les aidant ainsi à acquérir des compétences sans se tourner vers la criminalité. Il financera des programmes éducatifs qui font la promotion d'activités non violentes, de l'implication communautaire et de l'importance de rester à l'école. Le projet aidera les parents avec des programmes pour les familles. Et finalement, le projet financera une campagne de sensibilisation qui s'attaque à la violence à Montréal-Nord.

Citations

« J'ai le plaisir d'annoncer l'investissement de notre gouvernement dans le projet de prévention du crime Jeunesse en action Montréal-Nord. Nous sommes plus que jamais déterminés à mettre en œuvre des initiatives de prévention du crime fondées sur des données probantes et dirigées par la collectivité, qui sont adaptées aux besoins des jeunes et de leurs familles. En travaillant ensemble, nous pouvons faire une différence dans la vie des jeunes et contribuer à assurer la sécurité de nos collectivités. »

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de Sécurité publique

« L'annonce d'aujourd'hui souligne le travail important d'Un itinéraire pour tous dans notre communauté. Je ne saurais trop insister sur l'importance de donner aux jeunes et à leur famille les outils nécessaires pour les détourner de la vie de criminalité. La communauté entière de Montréal-Nord est mieux servie par des projets de prévention du crime comme celui-ci. »

- Emmanuel Dubourg, député pour la circonscription de Bourassa, Québec

« Jeunesse en action Montréal-Nord vise à réduire la violence chez les jeunes à risque de 6 à 24 ans de Montréal-Nord en agissant sur les facteurs de risques de délinquance et les facteurs de protection, selon une approche écosystémique de la prévention de la violence chez les jeunes. Ce projet nous permet de soutenir les jeunes et leur milieu - dont leurs parents, leur famille et leur école - dans leur attachement à l'école, à leur famille, à leur communauté et à la société, grâce à un soutien individuel, à des ateliers de groupes et à la création d'espaces de socialisation. Notre communauté fait partie des quartiers les plus vulnérables selon l'indice canadien de défavorisation multiple, ce qui la rend plus exposée à la violence. C'est pourquoi nous avons également prévu dans ce projet des actions de sensibilisation à large échelle, afin d'impliquer, sous l'initiative des jeunes, l'ensemble de la communauté dans ces réflexions en prévention de la violence. Grâce à ce projet, nous souhaitons renforcer le filet de sécurité social autour des jeunes en mettant en valeur les forces de notre communauté. »

- Ousseynou Ndiaye, Directeur Général, Un itinéraire pour tous

Faits en bref

Le Fonds d'action en prévention du crime (FAPC) de la Stratégie nationale pour la prévention du crime (SNPC) soutient cette initiative qui abordent les risques et de protection connus associés à la criminalité et répond aux problèmes de criminalité prioritaires.

La période pour faire une demande de FAPC s'est terminée en octobre 2021. Nous avons reçu 266 demandes.

Pour l'exercice 2022-2023, environ 12 millions de dollars seront octroyés via le FAPC.

La SNPC soutient la mise en œuvre et l'évaluation des initiatives locales et ciblées de prévention du crime dans le but de partager les connaissances sur ce qui fonctionne pour prévenir et réduire la criminalité au sein des populations prioritaires.

Produits connexes

Liens connexes

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Renseignements: Alex Cohen, Directeur des communications, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]