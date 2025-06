OTTAWA, ON, le 11 juin 2025 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, à l'honorable Tim Hodgson, Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, à l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones, ainsi qu'à l'honorable Julie Dabrusin, Ministre de l'Environnement et du Changement climatique, alors qu'ils font le point sur la saison 2025 des feux de forêt.

Avant la conférence de presse, des représentants du gouvernement du Canada tiendront une séance d'information technique sous embargo, à l'intention des médias pour faire le point sur l'évolution de la saison des feux de forêt. Les journalistes pourront poser des questions aux fonctionnaires présents et les réponses pourront être attribuées à leur auteur.

Toutes les informations et tous les documents associés à cette séance d'information seront sous embargo jusqu'au début de la conférence de presse ministérielle, à 12 h 30 (HAE).

Séance d'information technique pour les médias

Événement : Hybride (en personne et virtuel)

Date : Le jeudi 12 juin 2025

Heure : 11 h 30 HAE

Lieu : Théâtre national de la presse, 180 rue Wellington , pièce 325, Ottawa, Ontario



Conférence de presse

Événement : En personne

Date : Le jeudi 12 juin 2025

Heure : 12 h 30 HAE

Lieu : Théâtre national de la presse, 180 rue Wellington , pièce 325, Ottawa, Ontario

Remarques à l'intention des médias :

Une interprétation simultanée audio sera disponible. Seuls les membres de la Tribune de la presse pourront participer à la période de questions et réponses de la séance d'information technique, qui aura lieu sur place et via Zoom. Les membres des médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

