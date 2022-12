La Sun Life réaffirme son engagement envers le bien-être des Employés en bonifiant son offre de garanties

TORONTO, le 6 déc. 2022 /CNW/ - La Sun Life améliore le programme de garanties offert à ses employés en 2023. Il comprendra notamment une couverture plus complète et plus inclusive pour la planification familiale et le bien-être. La Sun Life ajoute une couverture des frais d'adoption et des frais liés à une grossesse pour autrui, des congés flexibles et elle élargit le congé de deuil. Ces ajouts viennent compléter les garanties existantes pour la planification familiale qui couvrent : les services de fertilité et un nouveau maximum à vie de 15 000 $ pour les médicaments et les services combinés, et jusqu'à 14 semaines de prestations complémentaires pour congé de maternité, congé parental et congé d'adoption, sans égard au genre ou au parcours vers la parentalité.

« Les gens ont besoin de souplesse et de soutien pour les moments qui comptent le plus - que ce soit pour fonder une famille, prendre du temps pour soi, prendre soin des autres ou vivre un deuil », explique Helena Pagano, vice-présidente générale et première directrice des personnes et de la culture, Sun Life. « Nous avons une culture qui valorise la souplesse et l'inclusion - et nous savons que ces éléments sont de plus en plus considérés pour la recherche d'emploi. Aider nos gens dans les moments importants de la vie est essentiel pour soutenir leur bien-être. »

La volonté de l'entreprise d'offrir un milieu de travail souple et hybride prend aussi la forme de congés flexibles. Ceux-ci donnent aux employés la possibilité de prendre soin d'eux ou des autres, de se rendre à un rendez-vous, de souligner des journées importantes et plus. La compagnie élargit également le congé de deuil, qui s'appliquera maintenant aux grossesses qui n'ont pas été menées à terme (fausse couche ou enfant mort-né) et à la perte d'une personne importante (colocataire, ami, etc.).

Ces améliorations s'ajoutent aux garanties existantes que la Sun Life offre à ses employés partout au pays. En voici des exemples :

Aucune obligation de se rendre au bureau et soutien pour le télétravail (en fonction des besoins de l'entreprise et de ceux des Clients).

Programme de congé sabbatique (en partie payé par l'employeur) qui donne l'occasion aux employés de prendre jusqu'à six semaines de congé après chaque intervalle de cinq années de service.

Couverture des soins en santé mentale de premier plan offrant 12 500 $ par année.

Soins virtuels Lumino Santé permettant aux employés et à leur famille de communiquer avec un médecin ou une infirmière à partir de la maison, et accès au Programme d'aide aux employés et à la famille, pour des soins globaux en ligne.

Services de Coach en santé mentale pour soutenir les employés dans l'exploration des ressources couvertes par leur régime collectif, et aide pour créer un plan d'action personnalisé et pour trouver du soutien continu approprié.

La Sun Life a récemment été reconnue comme un des 50 meilleurs endroits où travailler au Canada selon Great Place to Work! Elle fait aussi partie des meilleurs lieux de travail pour le bien-être mental, l'inclusion, le travail hydride et le développement professionnel. La Sun Life a aussi reçu le Prix Canada pour l'excellence dans la catégorie Santé mentale au travail d'Excellence Canada.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2022, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,27 billion de dollars canadiens. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com/fr/

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

