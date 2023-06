Nouveau programme d'aide financière - 300 M$ pour améliorer l'accès aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air partout au Québec

MASKINONGÉ, QC, le 19 juin 2023 /CNW/ - Afin de permettre à la population québécoise d'avoir un plus grand accès à des infrastructures récréatives, sportives, et de plein air de qualité, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, a annoncé aujourd'hui la création du nouveau Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA). Ce programme est assorti d'un investissement majeur de 300 millions de dollars, prévu au budget 2023-2024 et entièrement financé par le gouvernement du Québec. À terme, ce dernier s'est engagé à investir 1,5 milliard de dollars sur les 10 prochaines années pour soutenir la réfection d'infrastructures existantes ainsi que la réalisation de nouveaux projets.

Ce programme permettra notamment aux municipalités, aux organismes à but non lucratif, aux coopératives de solidarité, aux établissements scolaires et d'enseignement supérieur ainsi qu'aux instances des Premières Nations ou Inuit de présenter des projets pour lesquels ils pourront demander une aide financière pouvant atteindre 66 % des coûts admissibles, jusqu'à un maximum de 20 millions de dollars pour les infrastructures sportives et récréatives (volet 1) et de 200 000 $ pour les infrastructures de plein air (volet 2).

Un appel de projets pour chacun des deux volets du Programme est prévu en septembre 2023.

Citations :

« Depuis mon entrée en fonction, je me suis fait un point d'honneur de permettre à un maximum de gens de bouger et de pratiquer leurs activités favorites. Les citoyennes et citoyens de partout au Québec doivent pouvoir compter sur des infrastructures de qualité, sécuritaires et agréables à fréquenter. Tel que nous en avions pris l'engagement, nous lançons un nouveau programme qui vient remplacer plusieurs programmes ayant vu le jour dans les dernières années et qui répondra mieux aux besoins des organismes et des municipalités. Je suis très fière de ce que notre gouvernement a mis en place et j'invite les organisations à nous soumettre leur projet dès cet automne. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Moi-même ancien directeur général d'un patro, je suis à même de vous confirmer l'importance des installations sportives, de loisir et de plein air. Accessibilité et sécurité sont d'ailleurs les maîtres-mots du programme que nous annonçons aujourd'hui. J'ajouterais aussi que ce programme aura des impacts majeurs dans toutes les régions du Québec. Les investissements doivent se sentir partout, même dans les endroits plus isolés. Ce programme permettra justement d'atteindre cet objectif. »

Yannick Gagnon, député de Jonquière et adjoint gouvernemental à la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Faits saillants :

Le Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) représente un investissement de 300 millions de dollars. Cet investissement est la première tranche d'investissements majeurs qui se chiffreront à terme à 1,5 milliard de dollars.

L'aide financière maximale pour un projet d'infrastructures sportives et récréatives (volet 1) est de 20 millions de dollars et de 200 000 $ pour les projets d'infrastructures de plein air (volet 2).

Depuis 2018, les différents programmes déployés par le gouvernement ont permis de soutenir plus de 1 360 projets, pour des investissements totalisant plus de 800 millions de dollars dans les infrastructures sportives, récréatives et de plein air.

Pour plus de détails sur le PAFIRSPA : http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/aide-financiere/fonds-pour-le-developpement-du-sport-et-de-lactivite-physique/pafirspa/

Renseignements: Source : Nadia Talbot, Directrice du cabinet de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi