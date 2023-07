Nouveau prix Solange-Chalvin : début des mises en candidature !

MONTRÉAL, le 31 juill. 2023 /CNW/ - Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) annonce la création du prix Solange-Chalvin et l'ouverture de la période de mise en candidature. Offert en collaboration avec son partenaire de longue date, Culture pour tous, ce prix souligne l'effort des personnes immigrantes qui ont appris le français au Québec ainsi que la contribution exceptionnelle des personnes et des organisations qui les aident dans leur parcours d'apprentissage.

Le prix Solange-Chalvin comprend trois catégories pour lesquelles quatre récompenses seront remises :

Catégorie personne immigrante : récompense une personne immigrante afin de reconnaître ses efforts d'apprentissage du français.





Catégorie personnel enseignant du MIFI : reconnaît la contribution exceptionnelle d'un membre du personnel du Ministère qui enseigne le français aux personnes immigrantes.





Catégorie organismes en apprentissage du français : récompense un organisme ainsi qu'un établissement d'enseignement partenaires du MIFI qui accompagnent et soutiennent les personnes immigrantes dans leur apprentissage du français.

Les personnes et les organisations intéressées ont jusqu'au vendredi 15 septembre 2023 pour soumettre leur candidature en ligne. Les prix seront remis lors de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles qui vise notamment à encourager le dialogue, le rapprochement interculturel, et à faire valoir l'apport positif de l'immigration et de la diversité. Elle aura lieu du 6 au 12 novembre 2023.

« L'apprentissage du français et son usage quotidien sont des conditions importantes d'une intégration réussie à notre nation. Ce nouveau prix vise à souligner l'engagement et le dévouement de toutes les personnes qui ont choisi le Québec comme terre d'accueil et appris sa langue, notamment avec le soutien du personnel enseignant et des partenaires. Nous sommes très heureux de nommer ce prix en l'honneur de madame Solange Chalvin. Elle a mis au cœur de sa carrière la promotion du français comme langue commune au Québec et langue de travail. Par ses actions, cette grande dame a mis à l'avant plan l'importance du français pour celles et ceux qui souhaitent participer pleinement à la société québécoise. »

Mme Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

« C'est avec une immense fierté que Culture pour tous s'associe à la première édition du prix Solange-Chalvin aux côtés du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. L'apprentissage du français demande aux nouvelles arrivantes et aux nouveaux arrivants, engagement et implication. La transmission de cette langue qui est la nôtre est un important geste d'accueil et d'inclusion. Nous saluons le travail et les efforts de tous ceux et celles qui, de part et d'autre, rendent possible cette rencontre. »

M. Michel Vallée, président-directeur général, Culture pour tous

« C'est un grand honneur que ce prix porte mon nom. Ayant consacré ma carrière à la promotion de la langue française, je remercie le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et son partenaire Culture pour tous de récompenser les personnes immigrantes qui apprennent le français au Québec ainsi que le personnel et les organismes qui les accompagnent. Toutes ces forces réunies contribuent à maintenir un Québec francophone où nous pouvons parler français au travail et dans les commerces, participer à la vie intellectuelle du groupe, lire ou écouter un média d'information en français, donner son opinion et exercer une influence dans la société québécoise. »

Mme Solange Chalvin

Faits saillants

Le prix Solange-Chalvin rejoint deux autres prix remis dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, soient le prix Charles-Biddle et le prix Maurice-Pollack.





Le prix Solange-Chalvin remplace les Mérites en francisation, organisés en collaboration avec l'Office québécois de la langue française, et dont la dernière remise a eu lieu en mars 2022 lors du Gala des Mérites du français.





Le MIFI souligne l'apport d'une femme exceptionnelle à la promotion et à la qualité de la langue française. Pionnière dans le monde journalistique et administratrice dans la fonction publique du Québec durant plus de 10 ans à l'Office de la langue française, aujourd'hui l'Office québécois de la langue française (OQLF), Solange Chalvin a grandement participé à développer l'apprentissage du français au sein des entreprises. En 2020, elle a reçu du gouvernement du Québec, le prix Georges-Émile-Lapalme qui est la plus haute distinction attribuée à une personne pour sa contribution remarquable à la promotion et à la qualité de la langue française parlée ou écrite au Québec.

Liens connexes :

Semaine québécoise des rencontres interculturelles :

https://www.quebec.ca/immigration/semaine-quebecoise-rencontres-interculturelles





https://www.quebec.ca/immigration/semaine-quebecoise-rencontres-interculturelles Culture pour tous :

https://www.culturepourtous.ca/

