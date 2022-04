Des rentrées nettes records et une croissance de l'actif géré des Clients confirment la demande pour des solutions en titres à revenu fixe

WELLESLEY, MA And TORONTO, le 26 avril 2022 /CNW/ - Gestion SLC, gestionnaire de 347 milliards de dollars canadiens (274 milliards de dollars américains) en placements institutionnels à revenu fixe et en placements alternatifs, a le plaisir d'annoncer la nomination de Tom Murphy, chef des affaires institutionnelles, Gestion SLC, comme président de Titres à revenu fixe SLC, avec effet immédiat. Outre ses responsabilités courantes, M. Murphy dirigera maintenant officiellement le secteur en croissance des solutions à revenu fixe de l'entreprise.

« Le secteur des titres à revenu fixe de Gestion SLC a connu une très forte croissance ces dernières années, a déclaré Steve Peacher, président, Gestion SLC. Notre actif géré atteint maintenant 188 milliards de dollars canadiens (141 milliards de dollars américains) dans des titres de créance privés et publics de première qualité. Je sais que sous la direction stratégique de M. Murphy, nous sommes bien positionnés pour poursuivre notre croissance en continuant d'améliorer la valeur que nous apportons à nos Clients et d'élargir notre gamme de solutions de titres à revenu fixe. »

Titres à revenu fixe SLC offre une gamme variée de solutions : créances structurées, titres de société, investissements guidés par le passif, titres de créance publics et privés de première qualité et titres de créances multiactifs. L'entreprise compte plus de 500 employés au service de ses Clients.

« Depuis mon arrivée à Gestion SLC, j'ai consacré la majorité de mon temps à nos Clients et à nos employés, a déclaré Tom Murphy, président, Titres à revenu fixe SLC. Je compte poursuivre dans cette voie, tout en offrant des solutions innovatrices et en approfondissant nos relations avec nos Clients. »

M. Murphy est entré au service de la compagnie en 2018. Il a travaillé pendant 20 ans à la société Mercer, où il a été associé principal. Il a occupé de nombreux postes de direction à Mercer, notamment celui de chef de la gestion de patrimoine, États-Unis, de responsable des régimes à cotisations déterminées (CD) et des services liés au mieux-être financier, États-Unis, et de responsable des services délégués, États-Unis et Europe. Il a travaillé en Irlande, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il a fait partie des équipes de direction des placements de Mercer pour l'Irlande, le Royaume-Uni, l'Europe et l'Amérique du Nord, ainsi que de l'équipe de direction mondiale des placements.

M. Murphy est titulaire d'un diplôme en économie et en statistique du University College Dublin et il a obtenu par la suite le titre de Fellow de l'Institute of Actuaries. Il est également titulaire d'un MBA de la Smurfit School of Business de Dublin en Irlande.

Gestion SLC est un gestionnaire d'actifs d'envergure mondiale qui offre aux investisseurs institutionnels des solutions de placement traditionnelles, alternatives et axées sur le rendement. Ces solutions reposent sur des placements publics et privés de titres à revenu fixe, ainsi que sur des titres de participation et de créance immobiliers mondiaux. La marque Gestion SLC désigne les activités de gestion d'actifs institutionnels de la Financière Sun Life inc. (la « Sun Life »), ainsi que les sociétés Sun Life Capital Management (U.S.) LLC aux États-Unis et Gestion de capital Sun Life (Canada) inc. au Canada.

BentallGreenOak, InfraRed Capital Partners (« InfraRed ») et Crescent Capital Group (Crescent) font aussi partie de Gestion SLC. BentallGreenOak est un conseiller en gestion de placements immobiliers de premier plan à l'échelle mondiale et un fournisseur de services immobiliers de réputation internationale. InfraRed est un gestionnaire de placements axé sur les infrastructures qui gère des capitaux propres dans plusieurs fonds privés et cotés, principalement pour des investisseurs institutionnels du monde entier. Crescent Capital Group est un gestionnaire mondial de placements en actifs alternatifs du marché du crédit et un conseiller en placement inscrit auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Crescent offre du financement au moyen de titres de créance privés (créances de premier et de second rangs, prêts hybrides) à des sociétés ouvertes du marché intermédiaire en Europe et aux États-Unis. De plus, Crescent investit dans les obligations à rendement élevé et les prêts syndiqués importants.

Au 31 décembre 2021, l'actif géré de Gestion SLC totalisait 347 milliards de dollars canadiens (274 milliards de dollars américains).

Pour plus de renseignements,visitez le site gestionslc.ca;

